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捷克總統挺北京冬奧 「樂見政治小丑缺席」

中國新聞組／上海17日電
捷克總統齊曼。（取材自人民視覺）
捷克總統齊曼。（取材自人民視覺）

捷克總統府15日發表一段視頻，視頻中，總統齊曼對即將前往北京參加冬奧的運動員們表示，反對將奧運會政治化，「我堅決反對奧林匹克理念被政治所利用」。

澎湃新聞引述俄羅斯衛星通訊社報導，齊曼這次發布視頻是為了向捷克奧運代表隊致辭，並祝願他們在中國取得成功。齊曼對即將前往北京參加冬奧的運動員們表示，反對將奧運政治化，「我堅決反對奧林匹克理念被政治所利用」。

此外，齊曼還表示，歷史上莫斯科和洛杉磯兩屆奧運均遭到抵制，而對北京冬奧的所謂「抵制」鬧劇出現了更為微妙的形式。他說，「坦率地講，這些政治小丑的缺席不會對奧運產生任何影響」。

另據捷克廣播電台IROZHLAS15日報導，齊曼還稱希望奧運代表隊由專業人士組成。 「國際奧委會和我們的國家奧委會由專業的組織者組成，而不是未接種疫苗的業餘愛好者 。」齊曼說。

捷克駐華大使佟福德（Vladimir Tomsik）2021年在接受北京日報採訪時表示，應齊曼要求，他表示支持2022年2月在北京舉行的冬季奧運。但隨後與齊曼所屬政治陣營不同的外長揚·利帕夫斯基（Jan Lipavský）致電佟福德，要求他不要發表此類言論。

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