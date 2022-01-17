北京保冬奧速斬毒鏈 22日起抵京72小時需檢測

北京2022年冬奧會和冬殘奧會會徽，16日亮相北京永定門廣場。 （中新社）

2022年中國春運今日啟動，預計發送旅客達11.8億人次；同時，北京冬奧 會抵離工作也迎來入境高峰。由於北京傳出新冠確診病例，官方火速戰疫，僅花10小時就斬斷毒鏈，並加強入京管制，確保冬奧順利舉辦。國外專家指出，新一輪疫情 為冬奧帶來困難，但也是北京冬奧展示體育成就，以及向全世界證明中國抗疫策略正確的機會。

2022春運發送旅客較去年增長超過三成。中國副總理劉鶴在北京檢查春運工作時強調，今年春運疫情防控形勢不確定性大，同時將舉辦北京冬奧會，工作難度加大，要堅持「外防輸入、內防反彈」和「動態清零」，強化入境人員閉環管理，加強人員防護，確保冬奧會順利舉辦。

距北京冬奧不到20天，北京前天通報一起Omicron本土病例，讓首都如臨大敵。大公報報導，雖然「疫」出海淀，但北京其他各區立即響應、迅速行動、連夜作戰，嚴格風險人員篩查管控。從15日上午9時50分初篩陽性，到當日晚19時29分患者診斷為輕型病例，北京在發現疫情後的10小時即迅速流調溯源，並完成所有風險點的核酸檢測 ，搶在病毒前頭，切斷了傳播鏈條。

北京官方昨天並下令，自22日至3月底，進返京者除持有48小時內核酸檢測陰性證明，抵北京後72小時也需進行核酸檢測，多一道把關。北京官方並提醒民眾，不主動報告或配合防疫工作，造成嚴重後果者，將追究相關責任。

環球時報報導，隨著北京冬奧即將舉行，在剛過去的周末，12個航班、200多名涉奧人員通過首都機場進入北京。預計21日，北京冬奧會抵離工作將迎來入境高峰。與此同時，為期40天的2022年鐵路春運大幕也開啟。這為中國迎戰Omicron變異株的戰役增加了緊迫感和複雜性，外媒也廣泛關注。

今年中國春運自17日至2月25日結束，共40天。據中國官方估計，客流較疫情前會明顯減少，但與去年相比將大幅增加，全國發送旅客日均2950萬人次，較2021年同比增長35.6%。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，今年春運面臨Delta和Omicron毒株輸入疫情的雙重挑戰，疫情防控形勢嚴峻。

報導引述俄羅斯專家網評論說，在數十個國家的數千名運動員抵達北京前夕，新一輪疫情凸顯出冬奧會組織者不得不面對的困難。從另一個角度看，北京冬奧會不僅將展示體育成就，也將成為證明中國抗疫策略正確的機會。