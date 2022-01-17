北京首例Omicron曾收國際快遞 密接者詳情被通報

北京海淀區實施管控，中國各地防疫不敢鬆懈。（取材自觀察者網）

北京 海淀區15日確診一例新冠肺炎本土個案，患者帶有Omicron變種病毒，感染源不明。經追查發現，其足跡涉及多區及公共交通，其住所及工作地點所在的海淀區，已即時實施管控。此外，北京延慶通報一密接者詳情，指他曾給海淀確診病例送國際快遞。

北京市疾控中心副主任龐星火強調，因瞞報、虛報或未按規定落實防控措施引發疫情防控風險或其他嚴重風險的，將依法追責、處罰，嚴重者將依法追究刑事責任。

綜合北京青年報、新京報等媒體報導，北京海淀區第一時間啟動應急響應，立即展開排查，安排相關區域人員核酸檢測 ，截至15日下午6時，排查病例密接人員15人，均已落實管控。而患者同住的兩人核酸檢測呈陰性。

該名患者居住在海淀區上地街道農大南路博雅西園7號樓，工作單位位於海淀街道海淀新技術大廈。患者13日出現喉嚨不適症狀，14日曾出現發燒，自行前往核酸檢測點進行核酸檢測，自行服用藥物後症狀有所好轉，未有就醫。

足跡方面，患者確診前1日曾自駕前往全聚德清華科技園店用餐，曾去過一次廁所；下午與朋友乘坐地鐵至白塔寺，其後離開前往金融街購物中心一層連卡佛商店，在地下一層GREY BOX咖啡廳喝咖啡，地下一層Ole'超市購物。之後從阜成門地鐵站 乘坐地鐵至上地站下車，晚上換乘公車至廂黃旗站下車回家。

2日至14日期間，同樣去過多區的購物中心購物、影劇院、沃爾瑪超市、金鋪、餐廳及滑雪場遊玩、及曾乘坐多輛公車，及地鐵線路。

北京市海淀區副區長林航表示，海淀區第一時間落人、落位、落管控，昨上午10時對病例居住社區、工作單位大樓進行了封閉管理。疾控會同公安開展全方位流調工作，堅持科學精準原則，嚴格落實各項管控措施。

據北京延慶官微消息，自海淀發現新冠確診病例以來，延慶區接到海淀區疾控橫轉密接一人，該密接者為給確診病例送國際快遞的工作人員。

該男32歲，現居住延慶區沈家營鎮某村。11日與確診病例有近距離接觸史，被確定為密切接觸者，已轉運至集中隔離點隔離醫學觀察。

截至16日11時15分，密接及次密均已落位管控。目前，採集密接及其密切接觸人員及環境樣本，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。

此外，海淀區專業部門在加強人員流調和風險人員管控的同時，將應急開放30個臨時核酸檢測點位，希望與病例軌跡存在時空交集的市民主動向社區報告，並就近在相鄰核酸檢測點位進行核酸檢測。