我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

「無偵7」高空無人偵察機 投入實戰化訓練

中國新聞組／北京1日電
去年中國航展上亮相的「無偵7」高空無人偵察機。(新華社)
去年中國航展上亮相的「無偵7」高空無人偵察機。(新華社)

作為解放軍空軍構建無人作戰體系的重要裝備—「無偵7」高空無人偵察機，已全面投入實戰化訓練。

來源：央視軍事頻道

解放軍報報導，「無偵7」是中國自主研製生產的高空無人偵察機，主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務。在去年9月底於廣東珠海舉行的第13屆中國航展上，「無偵7」首次公開亮相。

據報導，在近日開展的一次多機型演練中，「無偵7」按照命令起飛後，充分發揮自身高空長航時等能力優勢，迅速規畫偵察陣位，設置偵察航向，綜合戰場態勢快速捕獲目標蹤跡。

隨後，「無偵7」將獲取的各類信息上傳至指揮所，為空中待戰機群展開突防突擊提供有力支撐。

報導指出，「無偵7」作為中共空軍新型無人作戰裝備，深度融入實戰化訓練體系，展現解放軍空軍在運用先進作戰手段、加快提升體系作戰能力方面取得明顯進展。

報導稱，在今年第13屆中國航展上首次亮相的殲16D飛機，也已經投入實戰化訓練，支撐空軍作戰範圍拓展和戰略轉型建設。

報導稱，近年來，殲20、運20、空警500、紅9B等一大批中國新型國產主戰裝備投入實戰化訓練，空軍戰略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力不斷提升，已歷史性地跨入戰略空軍門檻，「向全面建成世界一流空軍目標加速奮飛」。

此外，解放軍東部戰區微信公眾號10日發布消息指出，近日，東部戰區海軍航空兵某旅與某師多架預警機進行協同演練，以提升部隊體系作戰能力。

「無偵7」號稱具備高空長航時等特點，能迅速規畫偵察陣位，設置偵察航向，綜合戰場態...
「無偵7」號稱具備高空長航時等特點，能迅速規畫偵察陣位，設置偵察航向，綜合戰場態勢快速捕獲目標蹤跡。(新華社)

解放軍 微信 邊境

上一則

浙男尋找姑蔑國 商朝玉戈帶路

下一則

香港中環街市活化 古建築煥發新生命

延伸閱讀

搜救F16V 尋獲部分遺骸、抗G衣

搜救F16V 尋獲部分遺骸、抗G衣
新聞眼／共機頻擾台 空軍兩頭燒

新聞眼／共機頻擾台 空軍兩頭燒
台海軍水下作業暫無發現F16V 空軍徹夜投照明彈

台海軍水下作業暫無發現F16V 空軍徹夜投照明彈
台F-16V戰機墜海 飛行員失聯 蔡英文指示全力搜救

台F-16V戰機墜海 飛行員失聯 蔡英文指示全力搜救

熱門新聞

象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
中美混血兒谷愛凌(Eileen Gu)是今年中國冬奧奪金的大熱門。(美聯社)

中美混血滑雪選手谷愛凌攬23項代言 逾250萬美元

2022-01-26 14:47

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

2022-01-24 07:14

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴