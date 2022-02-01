「無偵7」高空無人偵察機 投入實戰化訓練

去年中國航展上亮相的「無偵7」高空無人偵察機。(新華社)

作為解放軍 空軍構建無人作戰體系的重要裝備—「無偵7」高空無人偵察機，已全面投入實戰化訓練。

來源：央視軍事頻道

解放軍報報導，「無偵7」是中國自主研製生產的高空無人偵察機，主要執行邊境 偵察、領海巡邏等任務。在去年9月底於廣東珠海舉行的第13屆中國航展上，「無偵7」首次公開亮相。

據報導，在近日開展的一次多機型演練中，「無偵7」按照命令起飛後，充分發揮自身高空長航時等能力優勢，迅速規畫偵察陣位，設置偵察航向，綜合戰場態勢快速捕獲目標蹤跡。

隨後，「無偵7」將獲取的各類信息上傳至指揮所，為空中待戰機群展開突防突擊提供有力支撐。

報導指出，「無偵7」作為中共空軍新型無人作戰裝備，深度融入實戰化訓練體系，展現解放軍空軍在運用先進作戰手段、加快提升體系作戰能力方面取得明顯進展。

報導稱，在今年第13屆中國航展上首次亮相的殲16D飛機，也已經投入實戰化訓練，支撐空軍作戰範圍拓展和戰略轉型建設。

報導稱，近年來，殲20、運20、空警500、紅9B等一大批中國新型國產主戰裝備投入實戰化訓練，空軍戰略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力不斷提升，已歷史性地跨入戰略空軍門檻，「向全面建成世界一流空軍目標加速奮飛」。

此外，解放軍東部戰區微信 公眾號10日發布消息指出，近日，東部戰區海軍航空兵某旅與某師多架預警機進行協同演練，以提升部隊體系作戰能力。