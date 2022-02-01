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新一代隱身戰機殲20部隊夜訓礪劍 全時待戰

中國新聞組／北京1日電
空軍部隊不斷加強飛行員在夜間駕駛殲20的能力，將極大提升部隊夜間戰鬥力。(央視截圖)
空軍部隊不斷加強飛行員在夜間駕駛殲20的能力，將極大提升部隊夜間戰鬥力。(央視截圖)

央視網報導，解放軍空軍航空兵某旅前身是空軍首批組建、首支參戰、首獲勝績的王牌部隊，曾在抗美援朝戰場上擊落擊傷敵機88架。這支部隊列裝國產新一代隱身戰機殲20後，旅長李凌和飛行員們在新時代練兵備戰中建功立業，鍛造全時待戰「空中鐵拳」。

據報導，空軍某機場，4架殲20戰機在夜色下加力升空，兩兩編組互為紅藍攻防對手，展開了激烈的超視距空戰訓練，這是這個旅新年開訓以來的首次夜航訓練。復盤講評後，飛行員駕駛戰機再次升空，使用不同戰法進行新一輪空戰。殲20具備良好的隱身性能、優秀的機動性能以及較高的態勢感知能力。換裝伊始，如何快速將新機性能轉化為戰鬥力，成為這支部隊迫切需要解決的問題。

他們邊改裝、邊備戰，以學習、研究、復盤等方法提升飛行員能力，推進部隊從「能飛」向「能戰」到「能勝」的跨越。在近日開展的一場體系攻防演練中，這個旅的兩架殲20戰機在地導和雷達的配合下，成功擊落來犯模擬「敵機」。如今，在旅長李凌的帶領下，一大批年輕飛行員快速成長為戰鬥骨幹和中堅力量，飛行人才培養的「群雁」效應逐漸顯現。

2022年1月11日，是殲20首飛11周年。2011年1月11日，成都市某機場，一架外形科幻的黑色戰機拔地而起直上雲霄，飛行約20分鐘後輕盈落地，場內外歡呼一片掌聲雷動。自此，自主研製的第四代戰機殲20橫空出世，中國成為了世界上第二個能夠獨立研製隱身戰鬥機的國家。

今年開訓，殲20所在旅化身「磨刀石」，與「數量不詳的非隱形戰鬥機」進行了空中交戰。即使放棄了隱身優勢，殲20飛行員巧妙地利用了飛機的性能優勢，最終取得了勝利。

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