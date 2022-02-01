我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

殲15升級版試飛 改良雷達、翼尖掛架 可搭載空對空飛彈

中國新聞組／北京1日電
殲15。(取材自微信)
殲15。(取材自微信)

「殲15」雖在環球時報舉行的「2021年最亮眼十大中國國產武器評選」中列入候選名單，看起來不如獲選前十名的裝備那麼亮眼，但據報導，中方最近剛完成升級版殲15艦載戰機的試飛，雷達和機翼都已改良，可搭載新一代霹靂10空對空飛彈。升級版的殲15或許能使用彈射起飛裝置，在新舊航母上扮演關鍵要角。

香港01報導，據中國航空工業瀋陽飛機工業集團（簡稱航空工業瀋飛）於2021年12月14日在其官方微信號發布的最新文章，其中一張配圖被認為是殲15改進型，且該機在翼尖掛架、機頭IRST、雷達罩和前緣機翼等多處進行了升級。

文中配圖顯示，改進型殲15外觀上最大改進在翼尖掛架，從原先的倒L型升級為一字型。無論是飛彈掛架、紅外線搜索與追蹤系統，或雷達和機翼都已改良。

報導指出，此次改進型殲15升級的翼尖掛架和殲16戰機同款，用於搭載更先進的霹靂10格鬥彈。霹靂10是解放軍目前最先進的格鬥彈，其總師梁曉庚曾表示，採用紅外成像制導的霹靂10具有很強的反隱身戰機能力，由於使用了凝視焦平面列陣的制導方式，即使是目前最先進的隱身戰機也難逃該彈的鎖定。

殲15是中國自行研製的單座雙發艦載戰鬥機。新批次的升級版殲15，除機頭空速管取消，換裝有源相控陣雷達以外，機身許多細節也有變化，例如駕駛艙右側的空速管取消、更換新的翼尖掛架，內部的航電系統也應該進行了大幅提升。

2018年5月24日，遼寧艦航母進行殲15艦載戰鬥機夜間起降訓練，讓外界看到它具備了晝夜全天候起降的飛行能力。2020年7月27日，解放軍海軍官方微博公開報導稱，殲15艦載機首次成功完成夜間空中夥伴加油。

此後，在2021年的珠海航展上，殲15、「鶻鷹」戰鬥機總設計師孫聰曾公開表示，「大家不用著急，可以再等等，很快大家就能看到下一代航母艦載機的好消息了。」

解放軍 微信 遼寧艦

上一則

赴洪門宴 香港民政局長未戴罩丟官 另2官員口頭警告

下一則

中國十大最亮眼自製武器 殲20、遼寧艦上榜

延伸閱讀

台曾提議交換共機情報 日本以「無邦交」避答

台曾提議交換共機情報 日本以「無邦交」避答
日媒：台灣曾提議共享防空情報 日本避不回應

日媒：台灣曾提議共享防空情報 日本避不回應
蘋果自駕車計畫再丟大將 他跳槽飛天計程車公司

蘋果自駕車計畫再丟大將 他跳槽飛天計程車公司
美擴大封鎖中半導體 國科微電子等指標廠被列黑名單

美擴大封鎖中半導體 國科微電子等指標廠被列黑名單

熱門新聞

象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
中美混血兒谷愛凌(Eileen Gu)是今年中國冬奧奪金的大熱門。(美聯社)

中美混血滑雪選手谷愛凌攬23項代言 逾250萬美元

2022-01-26 14:47

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

2022-01-24 07:14

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴