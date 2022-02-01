殲15升級版試飛 改良雷達、翼尖掛架 可搭載空對空飛彈

殲15。(取材自微信)

「殲15」雖在環球時報舉行的「2021年最亮眼十大中國國產武器評選」中列入候選名單，看起來不如獲選前十名的裝備那麼亮眼，但據報導，中方最近剛完成升級版殲15艦載戰機的試飛，雷達和機翼都已改良，可搭載新一代霹靂10空對空飛彈。升級版的殲15或許能使用彈射起飛裝置，在新舊航母上扮演關鍵要角。

香港01報導，據中國航空工業瀋陽飛機工業集團（簡稱航空工業瀋飛）於2021年12月14日在其官方微信 號發布的最新文章，其中一張配圖被認為是殲15改進型，且該機在翼尖掛架、機頭IRST、雷達罩和前緣機翼等多處進行了升級。

文中配圖顯示，改進型殲15外觀上最大改進在翼尖掛架，從原先的倒L型升級為一字型。無論是飛彈掛架、紅外線搜索與追蹤系統，或雷達和機翼都已改良。

報導指出，此次改進型殲15升級的翼尖掛架和殲16戰機同款，用於搭載更先進的霹靂10格鬥彈。霹靂10是解放軍 目前最先進的格鬥彈，其總師梁曉庚曾表示，採用紅外成像制導的霹靂10具有很強的反隱身戰機能力，由於使用了凝視焦平面列陣的制導方式，即使是目前最先進的隱身戰機也難逃該彈的鎖定。

殲15是中國自行研製的單座雙發艦載戰鬥機。新批次的升級版殲15，除機頭空速管取消，換裝有源相控陣雷達以外，機身許多細節也有變化，例如駕駛艙右側的空速管取消、更換新的翼尖掛架，內部的航電系統也應該進行了大幅提升。

2018年5月24日，遼寧艦 航母進行殲15艦載戰鬥機夜間起降訓練，讓外界看到它具備了晝夜全天候起降的飛行能力。2020年7月27日，解放軍海軍官方微博公開報導稱，殲15艦載機首次成功完成夜間空中夥伴加油。

此後，在2021年的珠海航展上，殲15、「鶻鷹」戰鬥機總設計師孫聰曾公開表示，「大家不用著急，可以再等等，很快大家就能看到下一代航母艦載機的好消息了。」