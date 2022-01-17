我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列初步研究 打第4劑疫苗恐無法預防Omicron

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

中國新聞組／北京17日電
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

中國網路上近日流傳一段影片，一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，其中不乏髒話；面對女子要他「滾出中國」，這名老外冷靜的回應「我已經在這兒（深圳）住了10年了」。女子飆罵的行為引來網友批評，點讚這名外國人的風度，但也有網友稱是男子先把腳放到了扶手上，女子才開罵，為女子喊冤。

綜合媒體報導，這段視頻顯示，女子在車廂裡要這名外籍男子「滾出中國」，男子問「為什麼」，女子氣急敗壞地說「你不像一個男人，你就像個女人一樣」，男子反駁「我不像個動物，但妳像個動物」。

來源：YouTube

女子接著罵對方「你媽媽一定很早之前就死了」，男子稱：「不，她健在，而且她把我教育地很好，我媽媽教育我，如何做一個有教養的人。中國有很多友善的人，而妳並不是其中一員，我們都不是深圳人，回妳的鄉村去。」女子再回應「深圳是我的家鄉」，老外質疑道：「是妳家鄉？我已經在這兒住了10年了。」

在影片下方的評論中，許多網友都對男子的克制表示了讚賞，「這樣的人才是值得點讚的，不分國籍膚色，這次這女的確實過分了」「至少男人沒罵髒話，也是我第一次在網路上看到一個外國人跟中國人理智地吵架」。

從網友的評論來看，多數人並不支持女子。不少網友認為，不能崇洋媚外，但也要尊重外國友人，而且女子當著其他乘客的面咒罵外國男子母親，言辭太過粗魯。從網路流傳的對話來看，至少這名外籍人士講話很文明，是一個有素養的人。

但也有網友說，女子之所以罵老外，是因為之前這名老外把腳放到了扶手上，但這段視頻並沒有被放上網路；大家只看到女子大罵外籍男子的視頻就幾乎一面倒支持男方，對這名女子不公平。

教育 地鐵 YouTube

上一則

中國專家：估計天津疫情再過幾天能達「社會面清零」

延伸閱讀

中新建住宅價格漲幅持續回落 三線城市房價上漲乏力

中新建住宅價格漲幅持續回落 三線城市房價上漲乏力
恒大集團總部 考慮搬回廣州

恒大集團總部 考慮搬回廣州
收入從幾萬剩幾千… 二手房市崩解 中介轉外送員求生存

收入從幾萬剩幾千… 二手房市崩解 中介轉外送員求生存
恒大集團退租深圳總部大樓 將總部搬回廣州

恒大集團退租深圳總部大樓 將總部搬回廣州

熱門新聞

前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53

超人氣

更多 >
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周
台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運
「約克維奇可以抬頭挺胸回國」 塞國總統批澳洲羞辱自己

「約克維奇可以抬頭挺胸回國」 塞國總統批澳洲羞辱自己
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活