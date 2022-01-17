深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

中國網路上近日流傳一段影片，一名女子在深圳地鐵 車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，其中不乏髒話；面對女子要他「滾出中國」，這名老外冷靜的回應「我已經在這兒（深圳）住了10年了」。女子飆罵的行為引來網友批評，點讚這名外國人的風度，但也有網友稱是男子先把腳放到了扶手上，女子才開罵，為女子喊冤。

綜合媒體報導，這段視頻顯示，女子在車廂裡要這名外籍男子「滾出中國」，男子問「為什麼」，女子氣急敗壞地說「你不像一個男人，你就像個女人一樣」，男子反駁「我不像個動物，但妳像個動物」。

來源：YouTube

女子接著罵對方「你媽媽一定很早之前就死了」，男子稱：「不，她健在，而且她把我教育 地很好，我媽媽教育我，如何做一個有教養的人。中國有很多友善的人，而妳並不是其中一員，我們都不是深圳人，回妳的鄉村去。」女子再回應「深圳是我的家鄉」，老外質疑道：「是妳家鄉？我已經在這兒住了10年了。」

在影片下方的評論中，許多網友都對男子的克制表示了讚賞，「這樣的人才是值得點讚的，不分國籍膚色，這次這女的確實過分了」「至少男人沒罵髒話，也是我第一次在網路上看到一個外國人跟中國人理智地吵架」。

從網友的評論來看，多數人並不支持女子。不少網友認為，不能崇洋媚外，但也要尊重外國友人，而且女子當著其他乘客的面咒罵外國男子母親，言辭太過粗魯。從網路流傳的對話來看，至少這名外籍人士講話很文明，是一個有素養的人。

但也有網友說，女子之所以罵老外，是因為之前這名老外把腳放到了扶手上，但這段視頻並沒有被放上網路；大家只看到女子大罵外籍男子的視頻就幾乎一面倒支持男方，對這名女子不公平。