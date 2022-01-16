習近平指示政法工作： 讓人民感到公平正義

中共總書記習近平要求政法工作要維護國家社會和人民安全。（新華社）

中共 15日召開中央政法工作會議，中共總書記習近平 指政法工作要維護國家社會和人民安全，「讓人民群眾切實感受到公平正義就在身邊」，實際行動迎接黨的二十大勝利召開。會議也強調「兩個確立」的決定性意義，並指去年整頓政法隊伍取得成效。

新華社報導，中共中央政法委書記郭聲琨在會上傳達習近平的指示。

相較於2021年的會議，郭聲琨在本次會議中提到，全國政法機關要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平法治思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，深入學習領會「兩個確立」的決定性意義，以為中共第20次全國代表大會勝利召開創造安全穩定的政治社會環境為主線，加強黨的政治建設，全面深化政法改革。

據中共19屆六中全會審議通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，「兩個確立」是指確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，以及確立習近平新時代中國特色社會主義的指導地位。

報導並指，政法戰線在2021年落實中共中央部署，在維護國家政治安全和社會穩定、政法領域全面深化改革、常態化掃黑除黑和政法隊伍教育整頓方面取得新成效。

中共政法系統2020年颳起反腐風暴，包括公安 部前副部長孫力軍等多名高官紛紛被查落馬。官方指孫力軍「政治野心極度膨脹」、「成夥作勢控制要害部門」，又強調要刀刃向內、刮骨療傷，徹底肅清孫力軍的流毒。