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郭飛雄妻在美病逝 美籲中放行奔喪

中國新聞組／北京16日電
中國維權人士郭飛雄。（取材自維基百科）
中國維權人士郭飛雄。（取材自維基百科）

中國維權人士郭飛雄妻子張青在美病逝，但據傳遭到北京帶走的郭飛雄至今仍行蹤不明。美國國務院呼籲中國給予郭飛雄人道救濟，允許他赴美與子女團圓並送妻子最後一程。

中央社報導，本名楊茂東的郭飛雄，在美的妻子張青傳出於日前病逝。張青在2021年年初診斷出腸癌晚期後，郭飛雄於2021年初寫信給中國國務院總理李克強和公安部長趙克志希望赴美探視生病的妻子，但當他於去年1月從上海登機準備赴美時遭到阻截，理由是「危害國家安全」。

張青終年55歲。去世時身邊只有兩個孩子。因郭飛雄因「被失蹤」，夫妻未能見上最後一面。

美國務院以國務院發言人普萊斯（Ned Price）名義發出聲明，表達對張青過世的哀悼之意。

聲明也指出，中國多年來一直對郭飛雄進行虐待、監禁、例行騷擾與監控，並禁止出國旅行，目前則遭到單獨監禁。

美國務院呼籲中國政府立即給予郭飛雄人道救濟，允許他前往美國與子女團聚，並送妻子最後一程。

據美國之音報導，一位常住廣州的醫生披露，侄女西西（張青女兒楊天嬌）問媽媽去世時的眼睛怎麼睜得大大的，他悼文寫著，「張青，你真是死不瞑目。最後一刻你是不是還渴望丈夫的到來？渴望在他懷抱中慢慢逝去。你是不是驚訝於世間的冷酷？超出人類想像力的冷酷？」悼文接著寫，「你和楊茂東彼此那麼深愛，卻至死不能相見，何等的人間慘劇。」

美國國務院發言人普萊斯。（路透）
美國國務院發言人普萊斯。（路透）

國務院 公安 北京

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