郭飛雄妻在美病逝 美籲中放行奔喪

中國維權人士郭飛雄。（取材自維基百科）

中國維權人士郭飛雄妻子張青在美病逝，但據傳遭到北京 帶走的郭飛雄至今仍行蹤不明。美國國務院 呼籲中國給予郭飛雄人道救濟，允許他赴美與子女團圓並送妻子最後一程。

中央社報導，本名楊茂東的郭飛雄，在美的妻子張青傳出於日前病逝。張青在2021年年初診斷出腸癌晚期後，郭飛雄於2021年初寫信給中國國務院總理李克強和公安 部長趙克志希望赴美探視生病的妻子，但當他於去年1月從上海登機準備赴美時遭到阻截，理由是「危害國家安全」。

張青終年55歲。去世時身邊只有兩個孩子。因郭飛雄因「被失蹤」，夫妻未能見上最後一面。

美國務院以國務院發言人普萊斯（Ned Price）名義發出聲明，表達對張青過世的哀悼之意。

聲明也指出，中國多年來一直對郭飛雄進行虐待、監禁、例行騷擾與監控，並禁止出國旅行，目前則遭到單獨監禁。

美國務院呼籲中國政府立即給予郭飛雄人道救濟，允許他前往美國與子女團聚，並送妻子最後一程。

據美國之音報導，一位常住廣州的醫生披露，侄女西西（張青女兒楊天嬌）問媽媽去世時的眼睛怎麼睜得大大的，他悼文寫著，「張青，你真是死不瞑目。最後一刻你是不是還渴望丈夫的到來？渴望在他懷抱中慢慢逝去。你是不是驚訝於世間的冷酷？超出人類想像力的冷酷？」悼文接著寫，「你和楊茂東彼此那麼深愛，卻至死不能相見，何等的人間慘劇。」