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美議員拒「中國製」口罩 中官媒：逢中必反 荒唐

中國新聞組／北京16日電
美國眾議員獲發中國製造的KN95口罩。(取材自推特)
美國眾議員獲發中國製造的KN95口罩。(取材自推特)

為應對Omicron變種病毒，美國眾議院給議員分發KN95口罩，卻因為口罩上印有英文「中國製造」字樣，竟惹惱了一些共和黨議員，說這會讓人產生支持「中國製造」的印象。中國官媒批評，如此拿「中國製造」說事，實在荒唐！政治極化的荒謬邏輯、「逢中必反」的偏執思維，已經讓一些美國政客喪失基本理性，其荒唐言行超出人們想像。

觀察者網報導，美國疾控中心（CDC）14日更新口罩指南，增加了民眾「可選擇N95或KN95口罩」等內容。報導說，KN95口罩採用中國標準，多為中國製造。

據報導，美國國會眾議院400多名議員日前收到國會配發的「中國製造」+「中國標準」的KN95口罩。對此，有共和黨議員大為不滿，認為這體現出美國無法在「不依賴對手」的情況下保護美國人，並揚言要擺脫對中國的依賴。

新華社則報導，新冠疫情暴發以來，美國累計確診病例和死亡病例長期位列世界第一。一邊是疫情持續蔓延，一邊卻是各種荒謬言行層出不窮。從稱新冠疫情是騙局，到懷疑口罩金屬條是5G天線，如今又對口罩產地說三道四…一系列荒唐之舉屢屢刷新世人認知下限。

報導說，一個科技與醫療水平全球頂尖的國家，抗疫結果卻如此糟糕，與部分政客只顧在黨爭中牟取一己之政治私利有很大關係。俗話說，你永遠叫不醒一個裝睡的人。這些政客屢屢發表反智言論，不負責任地鼓動民眾反對口罩、反對疫苗、反對居家令，並不是他們不了解其中利害，而是因為他們玩的是「指責遊戲」，把一切議題變成黨爭工具。這種政治極化的邏輯，不論是非，只看陣營。民主黨主張的，共和黨往往堅決反對，共和黨力推的，民主黨常常極力否定。驢象相爭，遭殃的是老百姓。美國「商業內幕」網站評論說：「每一例新冠死亡，黨派之爭都應該被列為一大原因。」

報導指出，在政治極化的氛圍中，一些美國政客「逢中必反症」加劇發作。 「凡是中國說的都不靠譜」、「凡是中國做得好的一定有問題」、「凡是中國製造的都是威脅」，他們不遺餘力地抹黑中國，千方百計地甩鍋中國，但謊言重複千遍也不會成為事實，詆毀攻擊只會讓他們的醜惡嘴臉被看得越發清楚，最終只能落得個被世人恥笑的尷尬下場。

口罩 共和黨 疫情

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