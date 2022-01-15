人民日報刊「窯洞之問」 習近平預告鍘虎不手軟

習近平日前在領導幹部研討班上發表講話。( 新華社)

人民日報14日在頭版刊出題為「『窯洞之問』的答卷人」文章，文中引述習近平 在對省部級領導幹部研討班中，再宣示加大「反腐」力道堅決立場，強調對「那些在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人，要毫不手軟、堅決查處！」分析人士據此解讀，當局在今秋召開廿大之前料鍘更多「老虎」。

人民日報昨天刊出的長文，緊扣習近平帶領中共 實現前領導人毛澤東的期許與目標，完成了70多年前「窯洞之問」的答卷。

文中說，「窯洞之問」指的是1945年7月，毛澤東與教育家黃炎培在毛澤東位於延安住所窯洞裡的談話。毛澤東當時在答覆黃炎培提問中共將如何改變「其興也勃焉，其亡也忽焉」的周期定律時回答：「我們已經找到了新路，我們能跳出這周期律。這條新路，就是民主。」

長文指出，對於「窯洞之問」，在習近平領導下的中共已經給出了兩個答案，一是民主，走群眾路線；民主也是民心。二是勇於自我革命，中共始終在「要好」，在「求進步」。

文章接著話鋒一轉指出，這些年，廉潔自律、反腐倡廉問題，是習近平講得最多的一個問題。習近平11日在省部級主要領導幹部研討班上對此「再用重槌敲一下響鼓！」習近平抬高了聲音，斬釘截鐵地說：「黨中央的態度是非常鮮明的，不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法決不饒恕！特別是對那些攫取國家和人民利益、侵蝕黨的執政根基、動搖社會主義國家政權的人，對那些在黨內搞政治團伙、小圈子、利益集團的人，要毫不手軟、堅決查處！」

對於習近平此番談話，有分析指出，今年是中共領導層換屆之年，2022年才剛開始半個月，在西藏、廣西及中國人壽已有三隻「老虎」落馬，還包括具「反腐指標性」的前公安 部副部長孫力軍被正式起訴；習近平此時再度強調了反腐的重要，為20大營造「風清氣正」政治生態的立場不言可喻。預料今年可能還會有更多「老虎」落馬，而且從談話中的用詞來看，其中不乏有「特大老虎」。

文中並指出，1990年秋天，「憂患意識」一詞首次在中共的文件中出現。18大之後，這一詞語出現頻率之高，令人感嘆。 「黑天鵝」、「灰犀牛」事件層出不窮，治國理政考驗之大都前所未有。

習近平多次告誡黨員要深刻認識黨面臨的「四大考驗」、「四種危險」。包括在2018年年初學習貫徹黨的十九大精神研討班開班式上，他就曾提到「如果發生非典那樣的重大傳染性疾病，我們怎麼辦？」

習近平並強調，「我們前進的道路上有各種各樣的『攔路虎』、『絆腳石』。」「總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的。」