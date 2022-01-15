我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

英MI5示警共諜滲入議會 汪文斌：007看多了

中國新聞組／北京15日電
中國外交部發言人汪文斌回應英國軍情五處的指控。（新華社）
中國外交部發言人汪文斌回應英國軍情五處的指控。（新華社）

英國情報機構軍情五處（MI5）日前向該國議會發出警告，聲稱華人律師「替中國共產黨在英國議會從事政治干涉活動」。中國外交部發言人汪文斌14日指出，「個別人可能是007電影看多了，產生過多不必要的聯想」，環球時報評擊英議員的「驅逐說」，稱該律師是英國籍，「請中國朋友吃個飯，就是間諜了？」未審先判是英國法治的恥辱。

香港文匯報報導，英國軍情五處指該李姓律師是中共統戰部在英國的代理人，向議員捐款，推動中共的議程，藉此壓低反對中共的聲音。

汪文斌指出，中國歷來奉行不干涉別國內政的原則。中方沒有必要也不會從事所謂的干預活動。「個別人可能是007電影看多了，產生過多不必要的聯想。依據個別人的主觀臆想就發表捕風捉影、危言聳聽的言論，這是很不負責任的。我們希望英方有關官員不要發表沒有事實根據的言論，更不應借炒作『中國威脅論』來達到不可告人的政治目的。」

對此，環球時報社評質疑英國軍情五處開始直接上手編寫現實中的「007」劇本了。在這個劇本裡，幾乎所有對李姓律師的指責都停留在「莫須有」層面，只能將在西方司空見慣且合法的政治遊說當做罪證「實錘」。

這次被盯上的李姓律師是英國籍，在梅伊主政時期曾獲首相辦公室頒發的「光點獎」，表彰她促進英國華人社區與更廣泛英國社區的互動、相互理解及合作。

就連英國內政大臣帕特爾也出來說，李姓律師的活動沒有達到「犯罪門檻」。然而，英國議會卻掀起了對她的個人污衊和攻擊狂浪。

中國駐英國大使館發言人13日表示，中國歷來奉行不干涉別國內政原則。發言人說，中國沒有必要、也不會去「收買」外國議員。中方堅決反對一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇。

英國 華人 中共

上一則

澳門修改訂博彩法 最多發6賭牌 年期縮短

下一則

與確診同事午膳 香港檢疫中心保安初確

延伸閱讀

專家：Omicron經空氣傳播 塑膠隔板反使空氣更難流通

專家：Omicron經空氣傳播 塑膠隔板反使空氣更難流通

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子
兩英國客夜遊西好萊塢 被搶手錶現鈔隨身包

兩英國客夜遊西好萊塢 被搶手錶現鈔隨身包
Omicron曙光乍現 越過高峰急診驟減 美東北部分地區趨緩

Omicron曙光乍現 越過高峰急診驟減 美東北部分地區趨緩

熱門新聞

張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26

超人氣

更多 >
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉
戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議

戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議