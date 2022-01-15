英MI5示警共諜滲入議會 汪文斌：007看多了

中國外交部發言人汪文斌回應英國軍情五處的指控。（新華社）

英國 情報機構軍情五處（MI5）日前向該國議會發出警告，聲稱華人 律師「替中國共產黨在英國議會從事政治干涉活動」。中國外交部發言人汪文斌14日指出，「個別人可能是007電影看多了，產生過多不必要的聯想」，環球時報評擊英議員的「驅逐說」，稱該律師是英國籍，「請中國朋友吃個飯，就是間諜了？」未審先判是英國法治的恥辱。

香港文匯報報導，英國軍情五處指該李姓律師是中共 統戰部在英國的代理人，向議員捐款，推動中共的議程，藉此壓低反對中共的聲音。

汪文斌指出，中國歷來奉行不干涉別國內政的原則。中方沒有必要也不會從事所謂的干預活動。「個別人可能是007電影看多了，產生過多不必要的聯想。依據個別人的主觀臆想就發表捕風捉影、危言聳聽的言論，這是很不負責任的。我們希望英方有關官員不要發表沒有事實根據的言論，更不應借炒作『中國威脅論』來達到不可告人的政治目的。」

對此，環球時報社評質疑英國軍情五處開始直接上手編寫現實中的「007」劇本了。在這個劇本裡，幾乎所有對李姓律師的指責都停留在「莫須有」層面，只能將在西方司空見慣且合法的政治遊說當做罪證「實錘」。

這次被盯上的李姓律師是英國籍，在梅伊主政時期曾獲首相辦公室頒發的「光點獎」，表彰她促進英國華人社區與更廣泛英國社區的互動、相互理解及合作。

就連英國內政大臣帕特爾也出來說，李姓律師的活動沒有達到「犯罪門檻」。然而，英國議會卻掀起了對她的個人污衊和攻擊狂浪。

中國駐英國大使館發言人13日表示，中國歷來奉行不干涉別國內政原則。發言人說，中國沒有必要、也不會去「收買」外國議員。中方堅決反對一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇。