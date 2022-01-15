買杯奶茶就播疫…Omicron侵中國4省5地 專家籲口罩升級

對抗Omicron，一定要戴到N95嗎？圖為中國曾徵集N95口罩給醫護人員使用。(中新社)

中國國家衛健委通報14日新增新冠確診病例165例，其中境外輸入61例，本土104例。廣東珠海個案初判為Omicron，至此，Omicron已入侵四省五地。此外，上海5例都和一家奶茶店有關，無症者買杯奶茶就傳染員工引發重視，專家建議佩戴保護力更強口罩 。另有專家預言中國還要一年才會探討邊境 開放可能。

上海第一財經報導，這名境外輸入的無症狀感染者購買奶茶時接觸了店員，導致多名店員感染。從該境外輸入無症狀感染者足跡來看，其在奶茶店逗留時間並不長。

報導稱，根據防疫要求，奶茶店員工應佩戴口罩，仍在七天健康監測期的境外入境人員也要佩戴口罩。這名境外入境顧客買完奶茶就離開，在這麼短暫的接觸過程中，病毒依然能成功傳播，顯示普通口罩可能已無法阻擋新冠病毒。

有關中國的最新病例數，14日本土病例涉及五個省份，分別為：河南52例，其中安陽37例、許昌12例、鄭州3例；天津39例，其中津南區37例、西青區2例；廣東8例，其中珠海6例、深圳2例；陜西4例，均在西安；浙江1例，在杭州。

央視新聞指出，本月中國已有四個省份報告本土Omicron疫情 ，珠海為最新一起。目前Omicron疫情已涉及廣東珠海、廣東中山、天津、遼寧大連、河南安陽五地。截至14日24時，中國現有確診病例3451例，其中重症病例11例，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬1609人。

另據德國之聲中文網報導，武漢爆發疫情兩周年，在變種病毒的威脅下，中國再次對幾個城市實施嚴格的防疫管制措施，這些嚴格措施有如兩年前中國在武漢所執行的策略。耶魯大學副教授陳希認為，中國還要等一年才會開始探討邊境開放的可能性。

陳希說，北京堅持清零政策反映中國不同城市的設備和應對機制之間的差距。他表示，中國各地方政府處理新冠疫情的方法存在巨大的差異。如果中國過早重新開放邊境，部分地區將無法像其他地區那樣有效管理病毒傳播，所以他們只得努力維持清零政策。

陳希認為中國至少還要一年才會把開放邊境放上日程。他表示，邊境開放的問題在中國幾乎是一個禁忌，因為記者不會去問相關問題，沒有人能預測中國決定開放邊境後可能發生的情況。中國最快可能會在一年後考慮開放邊境，但這個話題絕不會在北京2022年的議程上。