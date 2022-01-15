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珠海7本土確診病例疫源不明 飛北京航班喊停

記者賴錦宏／綜合報導
廣東珠海已發現七例本土確診病例，河南安陽則是目前中國疫情最嚴重的地區，本月8日以來累計確診病例已達235例。圖為當地交警14日在京港澳高速安陽北下站口對進出市區車輛進行管控。（新華社）
廣東珠海已發現七例本土確診病例，河南安陽則是目前中國疫情最嚴重的地區，本月8日以來累計確診病例已達235例。圖為當地交警14日在京港澳高速安陽北下站口對進出市區車輛進行管控。（新華社）

廣東珠海市政府14日晚召開新聞發布會，通報珠海市當前疫情防控形勢和疫情防控最新工作進展情況。在經過大規模全員檢測後，發現已有七例本土確診病例，疫源不明。珠海市政府要求全體市民，不離開珠海，不出廣東省，珠海飛北京班機也暫時停飛。

13日上午中山市坦洲鎮報告1例本土病例。當天珠海市香洲區南屏鎮、前山街道等開展大規模核酸檢測，截至14日晚間確定有陽性個案7例。經市疾控中心覆核陽性，基因測序初步判斷為Omicron病毒。

根據流行病學的調查，七例陽性個案是同一傳播鏈，有一例確診病例，六例無症狀感染者。其中五人曾到過此前一天通報有確診病例的中山坦洲鎮。目前珠海市正抓緊按照科學的方法來進行進一步的病毒溯源。

據通報，七例陽性個案均居住於珠海市香洲區南平鎮轄區，發現病例後，珠海市已迅速核查上述人員在珠海的軌跡，對重點場所及人員進行排查和分類管控，對重點場所以及場所全部工作人員進行採樣，並對場所進行終末消毒。目前陽性個案已全部轉移至定點收治醫院。

據通報，截至14日17時，珠海共排查出密切接觸者1732人，次密2800人。

稍早，從珠海機場獲悉，根據民航疫情防控要求，即日起珠海機場出發前往北京的航班全部取消。

廣州市交通運輸部門亦表明，廣州市臨時暫停廣州至珠海公路客運班線運營。恢復時間另行通知。

針對疫情，珠海市疫情防控指揮部指出，根據珠海市及周邊地市疫情防控發展形勢，為進一步精准科學、從快從嚴控制疫情傳播，全體市民非必要不離開珠海、不出省。確需離開珠海，需憑「粵康碼」綠碼，並持有24小時內核酸檢測陰性證明。

疫情 檢測 北京

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