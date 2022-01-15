西安2醫院遭整改停業3月 數千長期病患陷困境

西安高新醫院、國際醫學中心醫院停業整頓三個月。（取材自微博）

因不敢違反官方防疫 規定接收病人，導致封城 期間有孕婦流產及心肌梗塞病人失救死亡，西安國際醫學旗下兩家醫院13日被官方下令整改停業三個月，查處措施再導致數以千計的透析（洗腎）病人和長期住院者陷入困境。

事作引發議論，輿論認為，民企只是為官方背鍋；而知名整形外科專家郭樹忠原本被禁刀，之後也獲准繼續手術。

自由亞洲電台報導，據西安市衛健委13日的通報顯示，導致孕婦流產的西安高新醫院及導致心梗患者救治不及時死亡的西安國際醫學中心，兩所醫院的負責人和多個科室負責人都被免職，兩醫院被予以警告及罰停業整頓三個月，整改期滿後重新開診。另外，當局責成兩所醫院安撫好患者及家屬。

但引人注目的是，在西安市的多宗延誤救治的案例中，其他拒絕接診，以及延誤救治導致孕婦流產和患者死亡的醫院，其中大多數係官辦醫院，卻並沒有被提及。

報導說，要求匿名的知情人透露，他們得到的消息是，西安的孕婦流產和患者死亡引發輿情後，高層震怒，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝更專程到西安。據指，儘管兩所受罰的民營醫院是迫於官方嚴禁「院內傳播」的死命令，而不敢變通地執行防疫指令接收病人，但現在搞出人命，需要有人背鍋，它們就此成了替罪羊。

但他同時強調，他並沒有拿到衛健委要求嚴懲該醫療機構的書面證據。

兩所受罰醫院中，西安市高新醫院是西安目前僅有的一家三甲醫院。西安國際醫學中心醫院和西安醫學高等專科學校附屬醫院兩家三級醫院。

報導稱，據知情人透露，因官方突然下令暫時關閉兩所醫院，因此導致上千的透析（洗腎）和手術及其他住院患者立即陷入困境。目前無論是院方還是病人，甚至是陝西各級衛健委，都還沒有拿出善後的措施。

另據華夏時報報導，西安國際醫學中心醫院整形科主任郭樹忠13日晚在微博 表示，突然被禁刀，感覺非常對不住等待手術的117名小耳畸形患者，這些患者絕大多數是孩子，病情不能耽誤。

郭樹忠是知名整形外科專家，微博粉絲超過70萬，這則微博很快引發眾多網友關注。好在14日上午，郭樹忠在微博中最新表示，上級已同意他繼續為小耳畸形患者們進行手術。