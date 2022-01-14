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劉思齊出殯 毛澤東第3代送別 王岐山、曾慶紅送花圈

中國新聞組／北京15日電
中共領導人毛澤東的兒媳、毛岸英的妻子劉思齊遺體告別儀式周四在北京八寶山舉行，毛澤東當年身邊的工作人員及市民前來送別。(取材自微博)
中共領導人毛澤東的兒媳、毛岸英的妻子劉思齊遺體告別儀式周四在北京八寶山舉行，毛澤東當年身邊的工作人員及市民前來送別。(取材自微博)

已故中共領袖毛澤東兒媳、毛岸英妻子劉思齊（又名劉松林），遺體告別式在北京時間13日八寶山舉行，毛家第三代毛新宇、孔冬梅、王效之（李訥獨子）前來送別。

劉思齊7日凌晨在北京逝世，享年91歲。根據人民日報旗下人民視覺圖片，13日出殯時，前來送別的有毛澤東身邊工作人員曲琪玉、陳長江。曲琪玉是原中央警衛局毛澤東警衛處處長，陳長江則是在毛澤東身邊任職最長的警衛隊長。

王岐山、曾慶紅、吳官正、胡錦濤、遲浩田、苗華、許其亮等送了花圈。 

中國資深獨立記者高瑜在推特稱，照片中只有毛當年身邊的工作人員，不見劉思齊現在丈夫和4個子女。

劉思齊的父母為中共革命元老劉謙初和張文秋，1949年10月15日，中共建政剛半個月，毛澤東長子毛岸英與劉思齊完婚。翌年毛岸英參加韓戰，同年11月25日在北韓死亡。此後，毛澤東一直以「親愛的大女兒」或「思齊兒」稱呼她。

1962年，在毛澤東的敦促下，劉思齊與解放軍空軍學院教師楊茂之再婚。

中共 北京 北韓

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