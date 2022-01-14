國際奧會進駐北京 聯國祕書長證將出席開幕式

將於2月4日登場的北京冬奧，宣示將全面實現碳中和。（中新社）

儘管美國帶頭抵制，國際奧林匹克委員會（IOC）先遣團隊抵北京考察。IOC奧運 會部運行主任皮埃爾‧杜克雷表示，北京冬奧 會已準備就緒，而他在冬奧閉環之內也感覺非常安全。此外聯合國祕書長古特瑞斯昨天證實，將出席北京冬奧會和冬殘奧會開幕式，傳遞冬奧「應作為世界和平的工具」訊息；印度 也決定不在外交上抵制北京冬奧。

綜合媒體報導，作為國際奧委會派往北京冬奧會的先遣團隊負責人之一，皮埃爾‧杜克雷抵北京已1周。他在12日晚間線上發布會上表示，在這1周已經順利開展許多工作。目前處於賽前階段，很開心一切看起來都已就緒。

古特瑞斯則於昨天表示，「奧林匹克運動會是極度重要的活動，象徵運動團結人類、宣揚和平的角色」；「在這個嚴肅脈絡下，且不帶任何政治特點，我有意帶著奧運應作為世界和平工具的訊息，出席開幕式。」

另與中國發生邊境衝突並一度傳出關係惡化的印度，環球網引述印度先鋒報刊出一則題為「印度支持北京冬奧會」的報導稱，一位消息人士稱，印度總理莫迪在與國家安全顧問多瓦爾協商後做出「大膽決定」，不會在外交層面反對在中國舉辦的冬奧會。

這位消息人士指出，儘管多個非政府組織向印度中央政府施壓並敦促不派官員參加北京冬奧會，但印度政府仍做出了上述決定。印度政府做出這一決定的前提是區別對待鄰國，也是新德里基於「鄰里優先」政策地緣戰略定位的核心。

先鋒報並引述一名專家稱，當年印度瓦杰帕伊政府曾大力強調保持睦鄰友好關係的重要性，因此如果是瓦杰帕伊政府，也會做出類似決定。消息人士還補充說，印方這一最新舉動，可能會帶來一個重新設定這兩個「亞洲巨人」之間關係的機會。

對於是否出席北京冬奧，美國日前帶頭進行了外交抵制，以抗議中國人權紀錄不佳。澳洲、英國、加拿大和日本陸續跟進。中國則否認侵犯人權，並譴責抵制冬奧違反奧運原則。

儘管國國際上有抵制聲音，北京冬奧仍依原定時程完成籌備工作。北京冬奧組委總體策劃部部長李森昨天表示，冬奧嚴格實施低碳管理、建設低碳場館、構建低碳交通體系等，透過這些措施，北京冬奧將全面實現碳中和。

他並指出，北京冬奧總結有五個成果。第一，建立可持續性管理體系；第二，打造生態賽區；第三，嚴格實施低碳管理；第四，促進城市和區域發展；第五，籌辦成果惠及人民群眾。

李森表示，充分利用北京奧運會場館，從源頭減少碳排放。同時所有場館都達到了綠色建築標準，賽時全部場館常規能源100%使用綠電，節能與清潔能源車輛在賽時車輛中占比超過8成。北京和張家口兩地政府將林業碳匯捐贈北京冬奧，中國石油、國家電網、三峽集團也為北京冬奧贊助了碳中和產品，透過這些措施，北京冬奧將全面實現碳中和。