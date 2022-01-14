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不滿中國熔斷航班 美國揚言採取行動

中國新聞組／北京14日電
中國民航局暫停6個美國至中國的航班，美國交通運輸部威脅稱，可能採取回應行動。（取材自環球網）
中國民航局暫停6個美國至中國的航班，美國交通運輸部威脅稱，可能採取回應行動。（取材自環球網）

Omicron在全球引發大規模感染潮，入境航班病例也不斷上升，觸發民航局熔斷指令。自1月4日起，中國民航局多次發布熔斷指令，暫停6個美國至中國的航班。今年以來，已有70架次中美航班遭取消。對此，美國交通運輸部威脅稱，可能採取回應行動。

據民航局網消息，民航局11日向多個中外航班發出熔斷指令。根據該指令，未來幾周內，6個美國至中國的航班將被暫停。

路透稱，疫情之前，中美之間航班約為每周100多架班次，如今降至每周約20班。飛行這條航線的美國航空公司有三家，中國有四家。三家往來中國的美國航空公司中，達美航空公司因未能應對清潔需求無法正常執飛，聯合航空公司已被暫停兩班，美國航空公司也在熔斷邊緣試探。

據統計，自今年1月6日以來，中國民航局已5次發布航班熔斷指令，取消142架次入境航班，涉及美國、法國、加拿大、荷蘭等多個國家。

面對大規模航班取消，拜登政府並未反思，而是發出威脅稱，可能採取回應措施。據路透社報導，美國運輸部一位發言人稱：「中國的行動不符合美中航空運輸協議規定的義務。我們正在就此與（中國政府）進行接觸，我們保留採取適當監管措施的權利。」

代表美聯航、達美航空、美國航空和其他航空公司的貿易團體「美國航空運輸協會」（Airlines for America）則稱，美國航空公司正在「與美國和中國政府進行溝通，以確定對旅客影響最小的方案。」

觀察者網報導，「航班熔斷政策一直沒變過，Omicron全球大流行導致乘客裡病例相應增加是個比較正常的情況」，民航工作者張仲麟表示，Omicron傳染力極強，相應地，航空公司也應當進一步加強閉環管理和消殺措施。

「美國大規模航班取消，這都是美國防疫不力導致的惡果。」張仲麟表示，「美國方面不反思自身防疫拉胯，反而把髒水潑別人身上，無疑令人不齒。」

Omicron 防疫 拜登

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