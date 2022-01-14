中國20大前續高壓反腐 孫力軍等3虎出鏡懺悔

杭州市委原書記周江勇懺悔：「在這麼重要的一個城市主政，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已。」（取材自中央紀委國家監委微信公眾號）

中共20大今年秋天召開，北京當局持續高壓反腐，三隻大老虎成為素材。在中紀委全會下周召開前夕，5集反腐主題電視專題片「零容忍」密集推出。預告片中，公安 部前黨委委員、副部長孫力軍、貴州省政協前主席王富玉及浙江杭州市委前書記周江勇等落馬貪官均「出鏡懺悔」。

來源：YouTube

據央視新聞報導，前年4月落馬的孫力軍，近日已被吉林省長春市人民檢察院向長春市中級人民法院提起公訴。孫力軍被控罪嫌包括：受賄罪、操縱證券 市場罪、非法持有槍枝罪。

央視新聞指出，檢察機關起訴指控孫力軍從擔任上海市衛生局外事處副處長開始，即利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；操縱證券市場，情節特別嚴重；違反槍支 管理規定，非法持有槍支，情節嚴重，應當以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪追究其刑事責任。

中央紀委國家監委13日預告，央視將於本月15日推出5集反腐電視專題，在預告中，孫力軍對著鏡頭說，「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者」。

中紀委國家監委去年9月30日宣布對孫力軍嚴重違紀違法問題進行立案審查調查時，曾形容孫力軍「政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散布政治謠言」。

中紀委國家監委還指控孫力軍，「在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全」。

孫立軍並被控私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動；使用公安偵查手段對抗組織審查；大肆賣官鬻爵、安插親信、布局人事；長期沈溺於各種奢靡服務，大搞權色、錢色交易；極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受巨額財物。

此外，去年2月，已退休3年的王富玉落馬。他在片中說，「我瘋狂的貪慾登峰造極，但我不知道要錢為了什麼。」去年8月落馬的周江勇則說：「在這麼重要的一個城市主政，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已。」

據了解，5集專題片主題分別為「不負14億」、「打虎拍蠅」、「懲前毖後」、「系統施治」、「永遠在路上」，共選取16個案例，採訪紀檢監察幹部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾140多人，講述中央全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭的故事。