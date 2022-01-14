英軍情五處罕示警：中國間諜滲透議會

英國工黨國會議員加德納辦公室長期接受英國律師李貞駒捐款，但李貞駒13日被英國軍情五處指控為中國間諜。（路透）

英國 國家安全情報機構軍情五處（MI5）透露，一名中共 代理人秘密滲透到英國議會並干預英國政治。軍情五處指該英國華人 社區代表是中共統戰部在英國的代理人，向議員捐款，推動中共的議程，壓低反對中共的聲音。

綜合BBC、美國之音報導，來自軍情五處的警告稱，長期在英國經營律師業務的李貞駒（Christine Ching Kui Lee），在倫敦和伯明瀚都有分行。她在2006年成立「英國華人參政計畫」，又在2019年5月獲委任為「中華海外聯誼會」的常務理事。軍情五處的警告指，李貞駒曾公開指她的活動是代表英國華人及加強社會多元，但其實她的活動是有秘密地與中共統戰部協調，並且有接受身處中國和香港的外國人的資金。

軍情五處指，李貞駒為中國共產黨與現任議員和有意競選成為國會議員的人「建立了聯繫」，然後，向政界人士捐款。軍情五處稱，最少有兩名議員有接受她的捐款，其中一位在兩年前曾考慮競逐工黨黨魁。

英國工黨議員加德納（Barry Gardiner）在2014年底至2020年6月之間接受李貞駒的律師行42萬英鎊（約57萬美元）捐款，主要用於聘用國會研究員。

李貞駒的兒子韋克斯（Daniel Wilkes）曾是加德納的義工，其後受聘為他的日程主任。在事件曝光當日早上，韋克斯決定辭職。

軍情五處還說，李貞駒與英國政界人士有「廣泛接觸」，其中包括現在已經解散的名為「在英華人」的跨黨派議會小組。軍情五處警告，任何與李接觸的人都應該「注意她的隸屬關係」及其「推進中共議程的活動」。

英國保守黨議員和前任黨魁鄧肯·史密斯爵士13日在議會下院就軍情五處的警告提問。他說，這是「一個嚴重關切的問題」，呼籲將李驅逐出境。

英國前國防部長托拜厄斯·埃爾伍德（Tobias Ellwood）也呼籲政府在下院作出解釋，並補充說：「這是我們現在預期來自中國的那種灰色地帶干擾。」

對軍情五處來說，發布就某個人警告的舉動非常罕見。這也表明，長期調查讓他們的擔憂，認為現在必須行動。

據報導，這次警告的指控是干預—秘密獲得影響力—而不是間諜（竊取機密），安全官員的一個擔憂是，目前沒有法律應對干預。

據了解，李貞駒是香港新界人，只有幾歲的時就隨家人移民英國。因此，她應該擁有英國國籍，不能被驅逐出境。

李貞駒在2019年1月獲得由英國首相頒發的「社群之光」（Points of Light）獎項，表揚她的「英國華人參政計畫」促進英中社群參與、理解和合作。美國之音翻查獎項網頁，發現李貞駒的獎項已被取消。