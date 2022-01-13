搶紅利？ 中東6國外長接連到訪中 官媒：外交突圍

中國外長王毅10日在江蘇無錫與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾舉行會談。（取材自中國外交部網站）

面對美國頻打新疆人權問題，中國正積極拉攏中東國家，一周內有六個中東外長接連訪問中國。具有官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」分析，這樣的密集度相當罕見，為中國外交史上少有現象，反映中東國家搶抓中國紅利和機遇外，也盼望中國能為其「主持公道」。

1月10日至14日，包括沙烏地阿拉伯 、科威特、阿曼、巴林等四國外交部長，以及海合會祕書長，先後赴中國訪問；中國外交部11日宣布，應外交部長王毅 邀請，土耳其和伊朗 外交部長將於12日、14日對中國進行訪問。

「牛彈琴」撰文稱，新的一年短短幾天內，六個中東國家外長接連訪問中國相當罕見，在不是開峰會的情況下，這樣的密集度，中國外交史上少有，「外交無小事，這樣安排肯定也不是無心」，此外，這些國家之間關係還很敵對，但都欣然訪問中國，傳遞出豐富的信息。「現在，西方步步緊逼，但朋友紛至沓來，世界都看在眼裡，這就是中國外交突圍」。

文章指出，新疆問題是西方抹黑中國的一個重要手段。「但很有意思的是，最應該有態度的中東國家，看法就和西方很不一樣」。

例如，沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾就當著王毅的面說，沙烏地阿拉伯堅定支持中國在涉疆、人權等問題上的正當立場。

對中東國家「組團」連袂而來，「牛彈琴」指出多項特別之處，首先是「對中國的特別信任」，文章稱，雖然現在天津等地新冠疫情形勢嚴峻，但相比國外，中國還是好了不知多少，這些外長的實際行動就是最好的證明。

文章指出，這些國家目的也是為「搶抓中國紅利和機遇」，這兩年全世界經濟一片蕭條，中國卻是表現最不錯的大型經濟體，更何況，中國還有疫苗，巴林外長當著王毅的面，對中國提供了兩針疫苗表達感謝。

文章稱，這些國家「期望中國主持公道」，比如沙烏地阿拉伯和伊朗是老冤家，此外，沙國和土國也有摩擦，這次「海灣四國是一組，土國和伊朗各一組」，這些國家幾乎同時到來，也是希望中方不偏不倚、主持公道。