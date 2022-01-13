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Intel刪涉疆文字 美議員促撤補助

中國新聞組／北京13日電

美國國會議員批評英特爾（Intel）屈服於北京而刪除涉疆文字的行為是怯懦的，威脅將英特爾從政府補助資金中排除。

美國之音報導，美國芯片大廠英特爾去年12月在一封向供應商發表的公開信中點名新疆，呼籲合作夥避免從新疆地區採購，要求廠商供應鏈禁止使用任何形式的非自願勞工行為，如強迫勞動、債務勞工、契約勞工或奴役勞工所生產的產品。這封公開信在中國媒體曝光後立即引發中國網民撻伐，呼籲抵制英特爾產品。英特爾在壓力下向中國客戶和供應商致歉。

「我們對給我們尊重的中國客戶、合作商和公眾所引起的麻煩表示道歉，」英特爾去年12月23日公開表示。

據華爾街日報報導，英特爾在其官網發表的致供應商的公開信最新版本中已經刪除所有提及新疆的文字內容。此舉引發多名美國國會議員抨擊。來自密蘇里州的共和黨聯邦參議員喬什·霍利11日致函英特爾首席執行官，要求該公司就有關問題進行說明。

霍利信中舉出七大問題，就英特爾如何在供應鏈中確保避免使用強迫勞動生產產品、是否曾受中國政府壓力及何時決定移除涉及新疆文字進行說明。霍利要求英特爾在這個月底前作出回覆。

霍利還要求英特爾明確在新疆人權問題公開表態；他批評英特爾未能譴責新疆發生的強迫勞動行為，並遷就北京當局而修改公開信文字。「信函在美國發表一個星期後，英特爾就在中國社交媒體發布道歉聲明，稱這封信只是為了遵守美國法律，」霍利在信中說。

「英特爾願意遷就北京的態度令人震驚，」霍利在信中說，「如果承認發生侵犯人權行為有可能導致重大商業利的損失，那麼貴公司將對侵犯人權行為視而不見。」

新疆 勞工 北京

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