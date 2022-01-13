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中國聲索南海主權 美國務院「海洋界線」分析報告駁回

記者張文馨／華盛頓報導

拜登政府拒絕中國聲索南海主權又有新行動，國務院12日發布「海洋界線」分析報告，指中華人民共和國在南海的廣泛海洋主張，不符合1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）所反映的國際規範，美國據此駁回北京的主張。

報告指出，中國對南海主張大致有四，分別為對淹沒在海平面以下的百餘島礁擁有主權，並產生領海；中國畫定直線基線，將東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島等四島群全畫入。

此外，中國將每個聲稱擁有主權的島群視為一個整體，據此主張其內水、領海、專屬經濟區和大陸棚，並提出不合法的管轄權主張；中國稱在南海具有歷史性權利，卻提不出法律依據和具體證明。

國務院表示，「中國非法主張對南海大部分地區擁有主權或是某種形式的專屬管轄權，嚴重破壞國際法規定，美國和許多國家據此駁回中國主張，支持在南海和全球範圍內，基於規則的國際海洋秩序。」

拜登政府上任後，延續前朝反對中國在南海主權聲索，國務卿布林肯（Antony Blinken）去年初訪問日本與南韓，就指中方在南海的極端主張違反國際法，嚴厲譴責北京的脅迫與侵略；國務院發言人普萊斯（Ned Price）也說，中方通過的海警法授權海警摧毀他國經濟結構、動武捍衛爭議海域等，強烈暗示可據此威脅中方的海上鄰國。

「海洋界線」（Limits in the Seas）為國務院海洋和國際環境及科學事務局發布的定期評估報告，以檢視世界各國提出的海事主張是否牴觸國際法；美國國務院曾在1996年和2014年，兩度以中國的南海主張為題撰寫這份報告。

不過，美國是少數沒有加入UNCLOS的國家之一，1982年聯合國海洋法公約通過時，美國投下反對票，時任美國總統雷根（Ronald Reagan）就表明，該公約涉及深海床採礦條款，美國不會簽署，直到如今，美國國會都未批准，但美國政府仍強調自己遵守大多數反映一般國際法的條款，並同樣要求他國遵行。

國務院 拜登 北京

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