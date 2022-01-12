Omicron延燒 天津、安陽雙傳播 天津源頭尚未查明

河南安陽500萬居民正接受強制性冠狀病毒檢測。（美聯社）

Omicron病毒在中國本土傳播鏈已超過百人，並形成河北天津、河南 安陽雙傳播中心。天津第一輪篩查789萬人結果，累計報告陽性感染97例，感染來源尚未查明。安陽8日至11日已有84例確診，13宗集中同間中學。安陽管控措施升級，全市暫停人員流動，這也是繼陝西西安與河南禹州之後，又一個形同封城的城市。

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據衛健委通報，中國11日新增確診病例221例。境外輸入55例，本土病例166例。其中河南安陽65例、許昌41例、鄭州12例；天津33例，其中津南區28例；陜西西安8例。

天津衛健委副主任韓金豔11日指出，目前感染者集中在津南區，主要以在校學生及其家庭、葬禮活動人員，及上述人員波及社區為中心。第一輪篩查已出結果789萬人，累計報告陽性感染97例；目前已出現六起家庭聚集。12日將進行第二輪全員核酸檢測 。

天津市疾控中心副主任張穎表示，病毒株傳播鏈已傳播三代，約為15到21天，說明病毒已在天津隱匿傳播一段時間。在流調中發現，源頭非常不清晰，沒有辦法很快鎖定病毒感染來源。但目前被發現的病例間的傳染來源非常清晰，追溯傳播鏈沒有中斷。已針對風險場所進行社區清空，為社會面清零打好基礎。

除嚴格進京通道管控，天津進京省際班線、包車均已暫停，天津機場取消九成航班。

安陽市1月8日以來累計報告確診病例84例。根據官方流調，其中至少有13宗確診個案集中在當地一所中學，其中一宗為此前天津返河南確診學生的姊姊，在該校執教。不過官方未公布新增確診的感染毒株是否為Omicron。

針對天津返豫大學生染疫情 況，韓金艷表示，天津疾控部門接到安陽報告後，確認朱生為天津中德應用技術大學的一名大一生。經流調發現，朱生12月28日學校放假，持核酸陰性證明返回河南安陽。目前，該學生就讀的大學已開展核酸檢測，結果均為陰性。

安陽市要求全市暫停人員流動，居民足不出戶，機動車不得上路，生產經營單位暫停經營，以配合做好全員核酸檢測，確保疫情不外溢、不擴散。

另外，深圳衞健委11日指出，深圳本輪發現7例確診病例，均是在密接者排查、重點人員管控中發現，其中三人為同一家庭成員，一人為此前確診病例的同事，屬於同一傳播鏈。