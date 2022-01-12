我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

Omicron延燒 天津、安陽雙傳播 天津源頭尚未查明

中國新聞組／北京12日電
河南安陽500萬居民正接受強制性冠狀病毒檢測。（美聯社）
河南安陽500萬居民正接受強制性冠狀病毒檢測。（美聯社）

Omicron病毒在中國本土傳播鏈已超過百人，並形成河北天津、河南安陽雙傳播中心。天津第一輪篩查789萬人結果，累計報告陽性感染97例，感染來源尚未查明。安陽8日至11日已有84例確診，13宗集中同間中學。安陽管控措施升級，全市暫停人員流動，這也是繼陝西西安與河南禹州之後，又一個形同封城的城市。

來源：YouTube

據衛健委通報，中國11日新增確診病例221例。境外輸入55例，本土病例166例。其中河南安陽65例、許昌41例、鄭州12例；天津33例，其中津南區28例；陜西西安8例。

天津衛健委副主任韓金豔11日指出，目前感染者集中在津南區，主要以在校學生及其家庭、葬禮活動人員，及上述人員波及社區為中心。第一輪篩查已出結果789萬人，累計報告陽性感染97例；目前已出現六起家庭聚集。12日將進行第二輪全員核酸檢測

天津市疾控中心副主任張穎表示，病毒株傳播鏈已傳播三代，約為15到21天，說明病毒已在天津隱匿傳播一段時間。在流調中發現，源頭非常不清晰，沒有辦法很快鎖定病毒感染來源。但目前被發現的病例間的傳染來源非常清晰，追溯傳播鏈沒有中斷。已針對風險場所進行社區清空，為社會面清零打好基礎。

除嚴格進京通道管控，天津進京省際班線、包車均已暫停，天津機場取消九成航班。

安陽市1月8日以來累計報告確診病例84例。根據官方流調，其中至少有13宗確診個案集中在當地一所中學，其中一宗為此前天津返河南確診學生的姊姊，在該校執教。不過官方未公布新增確診的感染毒株是否為Omicron。

針對天津返豫大學生染疫情況，韓金艷表示，天津疾控部門接到安陽報告後，確認朱生為天津中德應用技術大學的一名大一生。經流調發現，朱生12月28日學校放假，持核酸陰性證明返回河南安陽。目前，該學生就讀的大學已開展核酸檢測，結果均為陰性。

安陽市要求全市暫停人員流動，居民足不出戶，機動車不得上路，生產經營單位暫停經營，以配合做好全員核酸檢測，確保疫情不外溢、不擴散。

另外，深圳衞健委11日指出，深圳本輪發現7例確診病例，均是在密接者排查、重點人員管控中發現，其中三人為同一家庭成員，一人為此前確診病例的同事，屬於同一傳播鏈。

河南 檢測 疫情

上一則

立陶宛副外長：挺台惹怒中 沒想到後果這麼嚴重

延伸閱讀

天津確診97例後 全市放半天假 逾千萬人第二輪普篩

天津確診97例後 全市放半天假 逾千萬人第二輪普篩
冬奧將屆 天津疫情 源頭尚未查明

冬奧將屆 天津疫情 源頭尚未查明
中國第3座城市被封 河南安陽500萬居民隔離

中國第3座城市被封 河南安陽500萬居民隔離
封鎖太突然…河南女相親變「同居」 網友：老天都幫忙

封鎖太突然…河南女相親變「同居」 網友：老天都幫忙

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因