Omicron症狀相對輕 張伯禮：中醫藥治療有效

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，從目前來看，本輪疫情 （Omicron）的症狀相對很輕，三成是無症狀的，輕症患者占到一半。具體表現為：上呼吸道的症狀較重，咳嗽、咽痛較多，此前疫情出現的消化道症狀則比較少見。

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香港 文匯報報導，張伯禮指出，基於先期治療的經驗，中醫藥治療將在這輪治療中發揮更大作用。目前已經取得了比較好的效果，患者轉陰的時間比較快，復陽比較少，轉重率比較少，以往在中醫裡體現的作用這次更加突出。

「這次中醫症型也有變化，之前濕毒多，而這次為外感風熱，出現鼻塞、咽痛、咳嗽等感冒症狀，過幾天表現為肺熱咳嗽。到了後期，部分患者感到乏力、倦怠、疲勞。整體狀況和以前德爾塔（Delta）等有同有異，表現為傳染性更強，症狀輕。」張伯禮說，這輪疫情發燒患者占的比例不高，且體溫不高，中醫藥效果很好。我們也根據新的情況做了藥物調整，開始宣肺解表、清熱，第二階段，甘寒清熱，止咳化痰，最後一個階段益氣養陰。

「在預防方面，我們出了一個新的處方供密接人員服用。而一般人群服用清感冬飲就可以，這個藥去年用了100多萬盒，對新冠肺炎有預防作用，群眾反映效果也很好。目前，這個藥已經納入醫保 ，市民很方便就可以買到。這輪疫情，以外感風熱為主，小部分外感風寒，用傷風敗毒比較對症。外感風熱用連花清瘟的效果也很好。」張伯禮說。

對於這輪疫情的走勢，張伯禮直言，要看整體篩查的狀況，樂觀估計到春節前，天津疫情整體上應該能夠平息，新發的病人就沒有了。