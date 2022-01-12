料疫情可控 北京冬奧組委：不必封城

儘管天津疫情升溫，北京冬奧組委表示，如期辦賽決心堅定不移。圖為北京冬奧吉祥物冰墩墩和雪容融。（路透）

臨近北京的天津，引爆Omicron本土疫情 ，對將在2月4日舉辦的北京冬奧 構成威脅。對於冬奧期間北京是否會「封城」？北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春11日表示，目前還沒有這樣的措施。

新京報報導，黃春表示，Omicron在全球傳播得非常快，在中國一些地區近期也有Omicron的傳播。冬奧組委制定的防疫 措施，目前從本月4日以來的「小閉環」運行情況看，總體運行順利，總體情況可控。

黃春說，「我們的醫療、防疫團隊，包括我們的專家，一直在關注病毒的傳播性、危害性，持續進行評估。」

他指出，除非引起閉環內、賽區內大的、規模性疫情，到目前還沒有調整防疫政策的思路。但針對疫情形勢，政策也有一定空間。至於「封城」，從全市層面、從冬奧組委層面，目前沒有這樣的措施，還是按照原有措施，按照防疫手冊來實施。

據報導，北京冬奧組委交通部場站運維和後勤保障處長王江也表示，整個冬奧的交通組織都經過詳細論證和演練，在閉環不接觸社會的前提條件下，如果發生交通事故，北京冬奧專用車輛會按「三合一」（防疫、交通、安全）管理要求，和按流程正確處置。

北京冬奧組委表示，目前已有近1500名來自全球各地的記者與轉播商抵達北京，賽時閉環管理試運行進展順利。

另據新華社報導，早前發布的冬奧「防疫手冊」要求，賽事將嚴格進行閉環管理。北京市交管局近日亦就此發布提示稱，若市民駕駛車輛與冬奧會閉環管理車輛發生車禍時，應做到不與車輛和車內人員接觸，等候專業人員到場處置。

對於這一提示，黃春指，閉環交通系統是閉環內很重要的一部分，每名涉奧人員坐在交通工具中，一定是做好防護、戴好口罩的，一旦發生交通事故，應根據指揮調度體系和工作機制先進行報警處理。

黃春說，針對可能出現交通事故和傷員的外圍場所，北京賽區提供了30輛急救車輛，張家口賽區提供了20輛急救車輛的保障，若有出現傷員情況，當局將第一時間進行救治。他還呼籲市民，若出現交通事故，不要接近事故現場，保持距離，不要圍觀。