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荷蘭籲選手帶空白手機防監控 中使館：炒作

中國新聞組／北京12日電
德國政府不願抵制北京冬奧、但也不會派高層官員出席開幕式。（路透）
德國政府不願抵制北京冬奧、但也不會派高層官員出席開幕式。（路透）

北京冬奧將於2月初揭幕，近日荷蘭媒體傳出要該國運動員不要帶手機和電腦赴中國，若要帶就帶「空白」的，以免被監控。對此中駐荷使館批評荷媒「炒作」，監控的說法毫無事實根據。

新京報報導，有荷蘭媒體稱參加北京冬奧的運動員將受到中國政府監控，為了應對可能遭遇的破壞，建議運動員和其他人員不要將個人設備帶到中國，若要帶，就攜帶「空白」手機和電腦。

中國駐荷蘭大使館回應，監控的說法毫無事實根據。中國堅決反對一切形式的網路竊密活動，包括大規模數據監控活動，是保護網絡和信息安全的踐行者和推動者。

大使館稱，中國近年通過「網路安全法」、「數據安全法」、「個人信息保護法」等多項法律，中國公民和各國赴華人員的隱私和信息安全都依法受到保護。中國有信心為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

在美、英等國因新疆人權問題外交抵制北京冬奧後，德國的態度便成為關注。

中央社引述柏林「每日鏡報」報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）不願對北京冬奧進行外交抵制，不會下令官員不要去，但基本上德國高層官員不會出席開幕式。

德國總統史坦麥爾、內政部長賽賀佛都表態不會出席。經常批評中國人權問題的外交部長貝爾柏克沒說要抵制，而是說「我是運動迷，但絕不會在這時候參加奧運」。

另外，瑞典體育部長伊格曼表示，受到疫情影響，瑞典將不派遣任何政府代表參加北京冬季奧運。他特別強調，「這並非外交杯葛」。

北京冬奧 德國 運動員

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