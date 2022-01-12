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消失2周 栗戰書赴黨校研討破傳言 座位緊挨習近平

中國新聞組／北京12日電
栗戰書現身。（央視畫面截圖）
栗戰書現身。（央視畫面截圖）

全國人大委員長栗戰書日前出乎意料缺席全國政協新年茶話會，引起外界揣測。消失兩周的他，11日現身中央黨校研討班，還緊挨著習近平坐在主席台上，捅破之前有關栗戰書是江派人馬的傳言。

來源：YouTube

央視新聞報導，中央黨校11日舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的19屆六中全會精神專題研討班」開班式，中央政治局七名常委均出席。

國家主席習近平11日在這場開班式上發表重要講話，強調「不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法決不饒恕」。中央政治局常委李克強主持開班式，中央政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正以及國家副主席王岐山出席開班式。央視新聞聯播畫面也顯示，栗戰書出席了開班式。

中國全國政協上月31日舉行新年茶話會，依例全員出席的中央政治局常委中，唯獨排名第三的全國人大委員長栗戰書缺席，會後引發外界揣測。外界對栗戰書缺席新年茶話會有兩種猜測：一是栗戰書身體出現狀況；二是栗戰書處境不妙。但中共當局迄今未說明他為何缺席。

栗戰書上一次公開露面，是在2021年12月27至28日在北京舉行的中央政治局「民主生活會」。

據報導，習近平在會上稱，今反腐敗鬥爭取得壓倒勝利並全面鞏固，但黨風廉政建設和反腐敗鬥爭永遠在路上，一刻也不能放鬆，要以抓鐵有痕、踏石留印的堅韌和執著，繼續打好黨風廉政建設和反腐敗鬥爭這場攻堅戰、持久戰。不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法決不饒恕。

習近平 北京 李克強

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