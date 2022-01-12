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半年沒領到薪水 阿富汗駐中國大使辭職

記者林汪靜／綜合報導
阿富汗駐中大使卡伊姆。（取材自環球時報）
阿富汗駐中大使卡伊姆。（取材自環球時報）

阿富汗北京大使卡伊姆10日在推特上發文宣布辭去阿富汗駐北京大使一職，雖未說明原因，但稱使館已經半年沒有收到來自阿富汗的薪資。中國外交部11日證實，卡伊姆大使因為個人原因已經離開中國。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌於11日的例行記者會上指出，「日前，卡伊姆大使因為個人原因已經離開中國，中方注意到卡伊姆大使的有關表態，對其在華工作期間為推進中阿關係所做的努力表示讚賞，希望其今後繼續發揮積極的作用，中方將一如既往地推動中阿友好關係發展」。

卡伊姆10日在推特上發文宣布辭去大使一職，儘管沒有說明原因，但他表示，大使館已經有六個月沒有收到來自阿富汗的薪資，等新大使抵達中國後，使館不會再有其他外交官。在推文中，他還附帶了一封交接信。

這封交接信指出，卡伊姆在今年1月2日就已經離開了阿富汗駐北京大使館，在信中，他對使館的結構、規畫做了簡要的介紹，並稱會以遠端方式協助交接工作。他說，大部分由阿富汗前政府任命的駐北京外交人員在去年8月15日神學士進入喀布爾之後就已離開了中國。

交接信並透露阿富汗大使館是如何勉強地維持運作。卡伊姆在信末還提到，中國外交部已經獲得充分訊息。他並未透露自己未來的去向，阿富汗神學士也沒有對此發表評論。

中國外交部11日證實，阿富汗駐中大使卡伊姆因個人原因已經離開中國。（取材自中國外...
中國外交部11日證實，阿富汗駐中大使卡伊姆因個人原因已經離開中國。（取材自中國外交部網站）
阿富汗駐中大使卡伊姆在社交媒體上宣布辭職。（取材自觀察者網）
阿富汗駐中大使卡伊姆在社交媒體上宣布辭職。（取材自觀察者網）

阿富汗 北京 大使館

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