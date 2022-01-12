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立陶宛副外長：挺台惹怒中 沒想到後果這麼嚴重

記者陳言喬／綜合報導
立陶宛外交部副部長曼塔斯．阿多梅納斯。（取材自立陶宛國家廣播電視台）
立陶宛外交部副部長曼塔斯．阿多梅納斯。（取材自立陶宛國家廣播電視台）

立陶宛允許「以台灣之名在該國設代表處」引發中國大陸強烈報復，立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛外交部副部長曼塔斯．阿多梅納斯坦言「沒想到惹怒中國後果這麼嚴重」。他表示沒人料到中立關係惡化，會給立陶宛的投資環境造成這麼大的經濟損失。

楚天都市報「極目新聞」引述LRT報導稱，阿多梅納斯表示，立陶宛外交部曾預計，中立關係惡化對立陶宛商界不會造成太大的影響。然而，現在的情況表明，事情並不是照他們預計的那樣發展。

早在去年8月，立陶宛門戶新聞網站Delfi就曾報導稱，中國從立陶宛召回大使後，立陶宛出口商就開始「怨聲載道」，稱中國不再從立陶宛購買木材、乳酪和糧食等產品。報導還指出，中國大型木材貿易商正準備離開立陶宛，立陶宛當地的牛奶加工廠已暫停對華出口，此外，中國也不再購買立陶宛的糧食。

路透也曾經在報導中指出，儘管中立雙方直接貿易規模不大，但立陶宛有數百家公司依賴出口經濟，為和中國貿易的跨國公司生產零部件、服裝等產品。

去年12月，阿多梅納斯在接受媒體採訪時就曾表示，已經有一些跨國公司取消了與立陶宛供應商的合同。

立陶宛國家廣播電視台報導說：「現在越來越清楚的是，決策者們並沒有花心思去弄清楚中立關係惡化後，會對（我們）國家的經濟，尤其是我們的企業造成什麼樣的影響，帶來哪些損失。經濟學家和一些其他領域的專家只是推測了可能的負面結果，並沒有準備好應對的措施」。

報導還稱，電視台記者在聯繫上立陶宛外交部後，外交部方面承認，現在經濟上面臨的問題是之前沒有預料到的。

阿多梅納斯進一步解釋：「（之前）對風險的評估主要是依賴於出口和進口方面的資料，（我們）當時覺得金額不大，不會造成重大的經濟損失。但是現在，立陶宛企業面臨著很多困難，壓力也很大，這些都是我們之前沒有預料到的」。

除了經貿問題，立陶宛執政黨還將面臨國內政壇的壓力。

當地時間1月4日，立陶宛總統諾賽達指責立政府沒有與他充分協商，批評其決定讓台當局以「台灣」名義開設「駐立陶宛代表處」是一個錯誤。兩天後，諾賽達再表示，支持台灣設代表處，問題出在是以台灣之名，而非其他國家慣用的台北名稱。

據俄羅斯衛星通訊社報導，立陶宛國內呼籲為「台灣代表處」更名的呼聲越來越高，立陶宛議會最大反對黨「綠黨和農民聯盟」上周也敦促現政府立即改正錯誤。立陶宛社會民主黨主席維利亞·布林凱維丘婕表示，立陶宛可能考慮為「台灣代表處」更名，以緩和與中國大陸的緊張關係。

立陶宛 投資 民主黨

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