Omicron+Delta夾擊河南 中國首省同現2病毒變異株

Omicron也攻進河南。（Getty Images）

天津Omicron疫情 蔓延河南 ，河南安陽出現Omicron本土疫情，並成為中國首個同時出現新冠病毒變異株Omicron及Delta本土病例的省份。媒體形容河南出現「雙線作戰」局面，有鄭州、禹州及安陽市三個傳播中心。

衛健委通報，10日全中國新增192例確診，其中110例本土病例，分別河南87例、陝西13例、天津10例；另有11例無症狀感染者。

安陽日報微信公眾號消息，河南安陽市8日在主動篩查中發現2例本土陽性病例，9日確認病毒均為Omicron變異株，經分析比對，與天津市津南區現有疫情屬同一傳播鏈。

結合流調和基因測序結果，基本鎖定此感染來源為去年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的一名在校大學生，當地本輪疫情累計確診已增至26例，當局推斷天津疫情兩周前已在社區隱形傳播，並涉及天津、河南安陽多所學校。

目前天津全市暫停旅遊活動，天津至北京火車票停售，跨省客運暫停。不少往返於北京、天津的上班族收到單位通知，遠程居家辦公。天津官方昨日並發慰問信，稱對疫情嚴防死守，堅決防止蔓延至京城。

河南12月31日至今累計本土病例258例，在鄭州、洛陽、安陽、許昌等多地出現。出現聚集性疫情的鄭州及許昌禹州市，都是Delta變異株，目前病毒來源尚不明確。

第一財經報導，河南省進入「雙線作戰」局面，既要在鄭州及禹州迎戰Delta變異株，又要在安陽市迎戰Omicron變異株。

報導稱，持續多日的疫情，河南多個縣市學校已停止線上教學，其中安陽有3000多所學校停課，加劇河南省防控壓力。