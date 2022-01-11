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天津爆疫前1周 人口遷去哪兒？ 最多人到北京

中國新聞組／北京11日電
天津即日起暫停開展旅行社旅遊業務活動。（取材自天津廣播）
天津即日起暫停開展旅行社旅遊業務活動。（取材自天津廣播）

天津爆發本土Omicron疫情受關注，天津市官方10日再升級防疫措施，「爭取用48小時左右時間，全面摸清疫情風險底數」。百度遷徙地圖顯示，天津疫情爆發前一周，天津遷出人口主要目的地集中在北京市、河北省廊坊市、唐山市等，多地已發布對天津遷入人員的防控措施。

來源：YouTube

本輪天津疫情是截至目前Omicron在中國引發本土感染病例最多的一起。天津9日啟動全員核酸檢測，截至10日15時，已採樣逾962萬人，完成檢測342萬人，除報告的陽性感染者外，其他皆為陰性。截至10日，天津本土確診31例，無症狀感染者10例，累計隔離管理7.5萬人。

據百度遷徙地圖顯示，1月1日至1月7日7天時間內，天津遷出人口主要目的地，主要集中在北京市、河北省廊坊市、唐山市等，而7天時間內，除1月1日和1月2日外，遷出地占比最高的均為北京市。

根據健康時報統計，天津市遷出地排名前5的其他城市基本集中在河北省廊坊市、唐山市、滄州市和保定市。按照省、市來看，天津市遷出的主要目的地依然集中於北京市和河北省。除此之外，還包括山東省德州市和濟南市等。

河南安陽病例與天津津南現有疫情屬同一傳播鏈。而多地已發布對天津遷入人員的防控措施。

中國工程院院士張伯禮談及天津疫情稱，這是Omicron首次在本土發生社區傳播，傳染性很強，症狀並不明顯，隱匿性也強，更容易多點散發或集中爆發。

張伯禮指出，已發現的40人中，有23人為中小學生，Omicron感染有明顯低齡化趨勢。由於兒童疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不高，是疫情防控的薄弱環節，建議應高度關注。

而即日起，天津市暫停開展旅行社旅遊業務活動，立即暫停全市旅行社及線上旅遊企業在本市行政區域內組團旅遊業務；立即暫停全市旅行社及線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。鐵路部門暫停發售天津市管轄範圍內各車站至北京市管轄範圍內各車站的車票。

疫情 北京 Omicron

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