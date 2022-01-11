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西安本土確診破2000例 達3條件逐步解封

中國新聞組／北京11日電
受到新冠疫情影響，西安市已封城多日。（取材自西安晚報微博）
受到新冠疫情影響，西安市已封城多日。（取材自西安晚報微博）

陝西省西安市這一波COVID-19疫情已經累計有本土確診病例2004例，每日新增病例已在減少。官方昨天公布每個區域解除封控的條件，基本上必須近14天沒有新增感染者，逐步放鬆調控。

央視新聞報導，西安市昨天召開疫情防控新聞發布會，會上介紹，前天當地新增15例本土確診病例。從去年12月9日到今年1月9日，全市累計報告本土確診病例2004例，累計治癒350人，其餘1654例仍在各醫院治療。

西安市衛健委副主任張波說，封控區、管控區的調整需要同時滿足3個條件，一是近14天該區域內無新增病例或無症狀感染者。二是該區域內最後一名密切接觸者轉運至集中隔離場所超過14天，核酸檢測為陰性。三是解封前2天，該區域內所有人員完成一輪核酸篩查，均為陰性。

封控區滿足以上三個條件後可提出調整申請，由各區縣、開發區指揮部組織專家進行評估，作出結果認定報市指揮部備案後，各區縣、開發區宣布調整管控措施。

這一輪疫情中，從未出現過病例的區縣、開發區，經評估認定後，全區域直接轉為常態化疫情防控；近14天無新增病例或無症狀感染者的區縣、開發區，解封後按照「人可出戶，不出社區」的原則，設置7天過渡期，然後經評估認定後，全區域轉為常態化疫情防控；病例數較多的重點區縣、開發區暫不調整。

疫情 檢測

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