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中國強制封城打亂供應鏈 德商考慮出走

中國新聞組／北京11日電
中國嚴格的防疫政策，恐爆外資出走潮。（路透）
中國嚴格的防疫政策，恐爆外資出走潮。（路透）

中國嚴厲的防疫封城措施打亂供應鏈，導致歐洲消費物價上揚，並刺激德商調整供應鏈和打算出走。

中央社引述週日世界報（Welt am Sonntag）報導，德國商會（AHK）上海首席代表馬銘博（Maximilian Butek）表示，中國為防疫限制旅遊和國際航班，持續性的封城措施打亂供應鏈，導致在中國經營的德商對前景感到悲觀。

據報導，馬銘博指出，許多廠商因此調整供應鏈，尋找替代的供應商。

他預期進貨價將明顯上漲，歐洲的客戶和消費者必須準備好因應交貨期拉長和價格上揚的問題。

科隆德國經濟研究所（Instituts der deutschen Wirtschaft）所長胡特（Michael Hüther）分析說，業者數十年來第一次反省，繼續依賴遙遠的國外供貨是否可行，「中長期來看，我認為企業會調整採購模式和供應鏈」。

胡特認為問題在於中國嚴厲的防疫措施。他說，只要中國繼續相信病毒可以根絕，一人感染就全部封城，供應鏈的問題就不會解決。

不過，報導表示，供應鏈重構得投入大量成本，非一蹴可幾。

根據德國商會的調查，在亞太地區經營的德商，平均需要近兩年的時間，才能完成營業據點的調整。

調查結果顯示，為降低供應鏈的風險，在中國已有近五分之一的德商表示，如果疫情沒有好轉，考慮在今年或之後出走。

供應鏈 封城 防疫

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