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天津病例倍增、1400萬人做核酸 若失控恐殃冬奧

中國新聞組／北京10日電
1月9日，在天津市南開區鼓樓街道一處核酸檢測點，志願者（右）用廣播喇叭提示市民核酸檢測注意事項。（新華社）
1月9日，在天津市南開區鼓樓街道一處核酸檢測點，志願者（右）用廣播喇叭提示市民核酸檢測注意事項。（新華社）

天津市新冠疫情擴大。繼8日的20例之後，昨晚再暴增一倍達總計40例本土確診病例。為遏止疫情進一步擴散，天津全市約1400萬人冒著-4℃的低溫接受核酸檢測，官方定調全市保持戰時狀態、晝夜兼程阻斷疫情。專家指出，這是截至目前Omicron變異株在國內引發本土感染病例最多的一起；如果控制不好可能直接影響到北京，甚至冬奧的舉行。

來源：YouTube

環球時報報導，天津市新冠病毒全基因組測序結果顯示最早出現的2例本土病例新冠病毒均屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支）。本輪天津的疫情是目前奧密克戎變異株在國內引發本土感染病例最多的一起。

天津官方通報，全市全市再於篩查中發現20例陽性感染者，其中18例已確診為本土病例。多名確診者為中小學生，且集中在津南區。天津市已發布通告，要求市民非必要不離津，同時啟動全員核酸檢測。天津省際班線9日起暫停，部分景點也暫停營運。天津市商務局已啟動市場保供應急預案，確保封控社區生活必需品供應穩定。

天津市委書記李鴻忠等人已深入津南區檢查指導疫情防控工作，津南區委書記劉惠昨天在疫情防控視頻調度會議上表示，津南區疫情防控處於關鍵時刻，全市要保持戰時狀態、實施戰時措施，嚴防死守，堅決打贏這場疫情防控殲滅戰。

9日凌晨，津南區的志願者們冒着-4℃的低溫引導市民做核酸檢測。居民李女士說，大家沒有怨言，「每個人都在做自己該做的。」多家天津市政務微博對該市發熱門診、核酸檢測候診信息定時播報，網友力讚天津是「防疫優等生」。當地多個電視頻道也免費開放，鼓勵居家防疫。

外界憂心本輪天津疫情是否會衝擊到首都北京，報導引述一位要求匿名的公共衛生學院專家表示，Omicron是目前歐美國家傳播的主要毒株，常用的疫苗對阻斷其傳播效果非常有限。天津和北京之間每天都有大量的通勤者，如果控制不好可能會直接影響到北京。

武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋表示，尚不知此輪病毒潛伏了多久，天津此輪疫情蔓延到其它省份的可能性也完全存在。據報導，天津傳播鏈已擴散至河南省安陽市，當地檢測出一例從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的一名大學生確診。

天津疫情是否會持續增長，楊占秋表示，在陽性病例出現的第一時間內通過流調迅速確定源頭以及傳播時間點非常關鍵，「是境外航班旅客還是境外冷鏈食品所導致？病毒傳入的時間是一周前還是突然出現？確定了源頭和病毒傳入時間就能有效控制病毒在更大範圍內傳播。」他並估計天津本次疫情的感染數很可能會超過100例。

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