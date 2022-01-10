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Omicron不是「大號流感」張文宏：變異株「會咬人」

中國新聞組／北京10日電
國家傳染病醫學中心主任張文宏研究感染者醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」。(取材自每日經濟新聞)
國家傳染病醫學中心主任張文宏研究感染者醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」。(取材自每日經濟新聞)

Omicron在多國爆發，網上有自媒體稱指其症狀「相對溫和」，可被視為「大號流感」。國家傳染病醫學中心主任張文宏對此回應「這缺乏科學依據」，他研究感染者醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」，需要強大的免疫屏障和醫療資源，才能抵禦病毒的威脅。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日在上海舉行的光華科技公益論壇上表示，Omicron是新冠病毒在人體免疫壓力下的自然選擇結果，「可以說，Omicron在與免疫系統鬥爭後贏了」。

「今天上午8點半，我還輕輕撫摸過Omicron的片子。」張文宏指出，近期網上自媒體說這個變異株引起的是「大號流感」，是不足為據的，「我們復旦校友可不要人云亦云」。

張文宏認為，西方國家之所以在「硬闖」這波疫情，其底氣主要來自疫苗，其效果有待進一步評估。「我們允許關於疫苗接種的爭論，但要看到，疫苗在新冠疫情防控中的作用是不可低估的。 」張文宏說，雖然疫苗屏障沒有完全防住新冠病毒的傳播，但它已讓病毒的毒性大幅下降，降低了感染者的病死率。

新華社報導，世界衛生組織警告，儘管不少研究顯示新冠病毒變異株Omicron引發重症風險低於先前流行的其他變異株，但它仍在全球多國造成人員死亡，因而不宜將這一毒株的特性描述為「溫和」。

世衛組織總幹事譚德塞6日再次督促向發展中國家分配更多疫苗，盡快擴大接種範圍。

疫苗 Omicron 疫情

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