我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

斯里蘭卡迎王毅 盼協商償債時間

中國新聞組／北京10日電
中共外長王毅出訪斯里蘭卡。(歐新社)
中共外長王毅出訪斯里蘭卡。(歐新社)

斯里蘭卡觀光經濟在疫情下受到重創，總統辦公室10日表示，將與來訪的中國外長王毅會談尋求債務重整，希望將積欠中國龐大的債務，重新安排償債的時間。

中央社引述外媒報導，中國是斯里蘭卡最大的雙邊貸放者，而王毅來訪的時間，就在國際債信評等機構警告斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府瀕臨債務違約之後。

戈塔巴耶．拉賈帕克薩的辦公室在聲明稿中表示：「鑑於疫情後隨之而來的經濟危機，總統指出，倘若可以重新安排償債時間，將會是一大緩解。」

中國駐斯里蘭卡大使館對於記者詢問未立即發表評論。

報導指出，斯里蘭卡外匯儲備在去年11月底已經跌到只剩下15億美元，金額僅足以支付一個月的進口。在缺少外匯進口石油發電下，斯里蘭卡主要能源公用事業7日開始限電。

斯里蘭卡截至2021年4月為止，國外債務達350億美元，其中積欠中國債務占約10%。官員表示，若計入國營企業和中央銀行的貸款，中國貸放斯里蘭卡總金額可能更高。

斯里蘭卡在2015年止的10年期間，向中國大量借貸，當時的總統是現任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩胞兄馬辛達（Mahinda），他大興土木，但部分建設最後淪為「白象」（white elephants，指昂貴卻無用的東西）。

斯里蘭卡因無力償還興建南部港口積欠的14億貸款，被迫在2017年將港口租給一家中國企業，租期為99年。

王毅 貸款 疫情

上一則

天津疫情爆發 7天內足跡「遷徙地圖」令人心驚

下一則

港警搗雛妓淫窟 醫生嫖客被捕 救13歲雛妓

延伸閱讀

劍指印太戰略 王毅：可召開印度洋島國發展論壇

劍指印太戰略 王毅：可召開印度洋島國發展論壇
中國外長王毅到訪 斯里蘭卡尋求重新安排償債時間

中國外長王毅到訪 斯里蘭卡尋求重新安排償債時間
中國外長又訪非洲 已連續32年 每年初必去

中國外長又訪非洲 已連續32年 每年初必去
駁斥王毅的謬論 談美中糾葛

駁斥王毅的謬論 談美中糾葛

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
圖為西安市的超市，在全市封城、全民禁足的狀態下，被政府徵用來分配「每日民生必需物資」。（新華社）

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

2022-01-03 01:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
江蘇泰州一名20多歲的銀行普通職員，在300多天的時間裡，竟然交往了160多個女孩，消費高達300萬元。（取材自微博）

江蘇銀行男交往160女 300天花300萬

2022-01-02 11:05
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天