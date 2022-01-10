斯里蘭卡迎王毅 盼協商償債時間

中共外長王毅出訪斯里蘭卡。(歐新社)

斯里蘭卡觀光經濟在疫情 下受到重創，總統辦公室10日表示，將與來訪的中國外長王毅 會談尋求債務重整，希望將積欠中國龐大的債務，重新安排償債的時間。

中央社引述外媒報導，中國是斯里蘭卡最大的雙邊貸放者，而王毅來訪的時間，就在國際債信評等機構警告斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府瀕臨債務違約之後。

戈塔巴耶．拉賈帕克薩的辦公室在聲明稿中表示：「鑑於疫情後隨之而來的經濟危機，總統指出，倘若可以重新安排償債時間，將會是一大緩解。」

中國駐斯里蘭卡大使館對於記者詢問未立即發表評論。

報導指出，斯里蘭卡外匯儲備在去年11月底已經跌到只剩下15億美元，金額僅足以支付一個月的進口。在缺少外匯進口石油發電下，斯里蘭卡主要能源公用事業7日開始限電。

斯里蘭卡截至2021年4月為止，國外債務達350億美元，其中積欠中國債務占約10%。官員表示，若計入國營企業和中央銀行的貸款 ，中國貸放斯里蘭卡總金額可能更高。

斯里蘭卡在2015年止的10年期間，向中國大量借貸，當時的總統是現任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩胞兄馬辛達（Mahinda），他大興土木，但部分建設最後淪為「白象」（white elephants，指昂貴卻無用的東西）。

斯里蘭卡因無力償還興建南部港口積欠的14億貸款，被迫在2017年將港口租給一家中國企業，租期為99年。