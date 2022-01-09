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虎年打「首虎」 藏區副主席、中國人壽老董落馬

記者黃雅慧、林則宏／綜合報導
中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱(左)、西藏自治區政府副主席張永澤（右）雙雙落馬。（取自新京報微信公眾號「政事兒」）
中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱(左)、西藏自治區政府副主席張永澤（右）雙雙落馬。（取自新京報微信公眾號「政事兒」）

中國「虎年打虎」，兩名「首虎」昨天落馬，一個是西藏自治區副主席張永澤；一個是中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱。兩人都是副部級官員。均因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中共中央紀律檢查委員會昨天通報，西藏自治區副主席張永澤因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。張永澤成為中共19大以來西藏「首虎」，同時也是中共18大以來繼西藏人大常委會原副主任樂大克之後，又一名落馬高官。

張永澤今年52歲，四川聯合大學水力學及河流動力學博士，曾任西藏自治區環境保護廳廳長，山南地委、市委書記。

此次被查前，張永澤在西藏自治區政府14名領導成員中排名第8。他最後一次在媒體亮相，是去年12月3日。當天，西藏自治區政府舉行國家工作人員憲法宣誓儀式，張永澤參加儀式。

另一名「大老虎」是中國人壽集團董事長王濱，今年63歲，南開大學博士生。他有近30年的金融管理經驗，曾任交通銀行副行長，中國太平保險集團董事長。

中國人壽集團是國家大型金融保險企業，為中國壽險行業的「一哥」中國人壽保險股份有限公司和股份制銀行廣發銀行的母公司。

2020年，中國人壽集團合併營業收入近人民幣（以下同）1兆，合併保費收入超7500億元，合併總資產突破5兆元。

王濱落馬前不久，中央第11巡視組在去年10月剛對中國人壽集團進行巡視，巡視為期兩個月左右。

彭博4日根據中紀委公告統計發現，自去年10月中國啟動全國性巡視檢查以來，至少有23名官員受調查或懲處。這些官員曾在中國人民銀行和證監會等最高監管機構以及國有銀行工作。

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