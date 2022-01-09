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哈薩克槍響不斷 有中國商店遭搶、無華人傷亡

中國新聞組／北京9日電
哈薩克阿拉木圖，哈薩克斯坦抗議示威人群消散後，街頭一片狼藉，很多店鋪被洗劫一空，多處公共設施遭到破壞，很多建築失火。(取材自紅星新聞)
哈薩克阿拉木圖，哈薩克斯坦抗議示威人群消散後，街頭一片狼藉，很多店鋪被洗劫一空，多處公共設施遭到破壞，很多建築失火。(取材自紅星新聞)

哈薩克部分地區爆發大規模抗議活動。中國駐阿拉木圖總領事蔣薇7日表示，阿拉木圖市情況複雜嚴峻，進入緊急狀態。目前暫未接到華人傷亡情況報告，但有部分中國商店遭到了搶劫。中駐哈使領館也提醒在哈中國公民增強防範意識，減少不必要外出，切實做好安全防護。

中新網報導，哈薩克曼吉斯套州、阿拉木圖市和阿拉木圖州自1月5日凌晨1時30分起進入緊急狀態，至1月19日0時結束。阿拉木圖市緊急狀態期間禁止舉辦任何大型活動，並於每日23時至次日7時實行宵禁，對市內和進出城市的交通進行限制。

蔣薇介紹說，6日白天街道上還是能聽到零星的槍聲，晚上槍聲相對密集。阿拉木圖市還沒有出現斷水斷電，但網路一度中斷，手機信號也不穩定。領館密切關注形勢發展。哈薩克政府開展了反恐行動，相信哈方有能力盡快妥善解決問題，恢復正常社會秩序。

哈薩克鎮壓上街抗議民眾，中國國家主席習近平向哈薩克總統托卡葉夫致口信表示支持「在關鍵時刻果斷採取有力舉措」。外界解讀習此舉意在藉強調中哈間的「夥伴」關係，為「一帶一路」等建設「維穩」。

直新聞引述評論員張思南的意見指出，目前中國輿論普遍認為，此次騷亂是美國向哈薩克斯坦輸出「顏色革命」，目的是在俄羅斯腹地一帶製造壓力，誘使中俄交惡。

張思南進一步指出，地處中俄之間的哈薩克是事實意義上的緩衝國。但在此次騷亂之後，隨著以俄軍為主的集安維和部隊開進哈薩克，亂局將以何種方式結束，哈薩克是否還能在對外政策上維持大國間的平衡，很難說不會考驗中俄間的雙邊互信與戰略協作。

哈薩克斯坦 緊急狀態 一帶一路

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