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毛澤東長媳劉思齊92歲逝世 與毛岸英婚姻只維持一年

記者林則宏／綜合報導
毛岸英與劉思齊。（取材自新京報「政事兒」）
毛岸英與劉思齊。（取材自新京報「政事兒」）

毛澤東的長媳劉思齊1月7日凌晨1時47分在北京逝世，享耆壽92歲。不過，劉思齊與毛澤東長子毛岸英的實質婚姻關係因毛岸英在韓戰身亡，僅維持約一年時間。

劉思齊1949年10月15日與毛岸英結婚。韓戰爆發後，1950年10月19日，毛岸英就隨中國人民志願軍前進朝鮮半島戰場，擔任司令部俄語翻譯兼機要秘書，但於1950年11月25日死於聯合國軍轟炸，得年28歲。

新京報微信公眾《政事兒》指出，劉思齊的母親張文秋是毛澤東的革命戰友。1927年，在武漢召開的中共第五次代表大會上，毛澤東告訴張文秋：「如果你生了女兒，我們就要『結親家』」。

據《人民論壇》報導，當時中共剛建政，毛澤東力改舊習，「喜事簡辦」，將自己1945年重慶談判時穿的大衣作為禮物送給新人，並說：「你們結婚了，我很高興。可我又沒有什麼東西送給你們。這件大衣送給你們倆，略表我的心意。以後岸英白天穿，晚上你們倆蓋，也算我送了禮物給思齊了」。

據介紹，劉思齊與毛岸英弟弟毛岸青的妻子邵華，為同母異父姐妹。

毛岸英死於韓戰後，為減輕劉思齊的喪夫之痛，毛澤東後同意劉思齊前往蘇聯留學。

據稱，在毛澤東敦促下，劉思齊於1962年初，與空軍學院教師楊茂之再婚，婚後育有兩子兩女。為懷念毛岸英，劉思齊將長子名為楊小英。劉思齊後改名為劉松林。

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