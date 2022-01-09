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國際奧會主席讚中國：冬奧防疫比東京嚴

中國新聞／北京9日電
國際奧委會主席巴赫再度為北京冬奧發聲。(新華社)
國際奧委會主席巴赫再度為北京冬奧發聲。(新華社)

距離北京冬奧會2月4日開幕不到一個月，國際奧委會主席巴赫接受德國媒體採訪，對於運動員防疫，他再為中國辯護；對國際奧委會在彭帥事件中被譴責與北京政府合作，巴赫指自己正透過靜默的外交方式維護彭帥的「人身完整權」。

德國之聲報導，巴赫先前表示排除取消北京冬奧會的可能性，部分將參賽的運動員對中國的動態清零防禦策略「不滿和擔憂」。巴赫表示，中國正在創建被稱為「防疫泡泡」的閉環系統，他指出，所有工作人員以及各國運動員都被要求接種疫苗，一旦進入「泡泡」，在冬奧會結束前不得離開離開，巴赫稱讚中國的措施比東京夏季奧運會時的更加嚴格。

報導指出，記者問新疆人權問題，巴赫解釋說，國際奧委會沒有評估奧運會以外的人權狀況的任務；我們不是一個世界政府。這一討論屬於聯合國人權理事會的範疇。」

對於網球名將彭帥在微博上發帖稱被中國前國務院副總理張高麗性侵，之後安危受到國際社會的廣泛關注，巴赫對此事被指控與北京「合作」提出辯駁。巴赫指自己曾與彭帥進行過兩次視頻通話，是目前僅有為外界所知的彭帥與中國境外人士唯一的接觸，他指出，正透過靜默的外交方式維護彭帥的「人身完整權」，他指「不明白說服自己相信這種人身完整權的努力為何能被稱為『合作』」。

巴赫也表示本月將與彭帥在北京會面。

中央社報導，冬奧在北京、張家口和延慶等三地舉行的所有比賽都將在封閉狀態中舉行，專家認為，COVID-19變異株Omicron有高傳染力，只要一例就可能爆發疫情，採取閉環管理仍有風險；但是北京奧運箭在弦上，不可能喊停。

北京冬奧 彭帥 運動員

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