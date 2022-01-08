新華社短片「0.07無暇笑死」諷007 英MI6感謝宣傳

新華社惡搞英國諜報片007電影，推出「0.07無暇笑死」反諷西方情報界。（視頻截圖）

新華社日前在Twitter發布一段諷刺英國 軍情六處（MI6）的4分半鐘短片「0.07：無暇笑死」（0.07:No Time to Die Laughing），回應MI6主管穆爾（Richard Moore）日前將應對受中國崛起影響的世界格局列為「單一最優先事項」。穆爾6日回應稱「感謝宣傳」，新華社則回覆「感謝提供笑料」。

「北京 日報」下屬微信公號「長安街知事」報導，新華社短片之名戲仿「007：生死有時」（007: No Time to Die），兩名中國演員扮演的英國特工名為池塘（Pond）和黑窗（Black Window），化用自電影 男主角詹姆士·龐德（James Bond）及另一部電影「黑寡婦」（Black Widow）。

德國之聲報導，新華社的反諷影片讓兩名中國演員扮演英國特工，和美國情報部門召開秘密電話會議。影片假借兩名演員之口稱，「虛構中國債務陷阱和數據監控」只不過是為情報機關爭取更多預算的可悲藉口」。片中的美國情報人員還要求英國特工不要購買華為手機，因為存在被設置後門程序的風險，並贈送了一部「中情局認證」的新手機。

影片中兩人最後發現手中關於「中國間諜策略」的檔案實際上講的是美國，池塘更稱「成為美國的敵人是危險的，但成為美國的朋友更要命」。

穆爾在Twitter回應稱，「感謝關注（以及意想不到的免費宣傳）」，並附上他去年11月30日在倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）的演講，他當時稱中國、俄羅斯、伊朗和國際恐怖主義是英國情報界當下四大安全問題，應對受中國崛起影響的世界格局更是「單一最優先事項」，警告中國或因過分自信而「誤判」，被視為指向台灣問題，又提到香港公民權利受限及新疆人權問題。中國外交部曾批評穆爾言論歪曲事實，汙衊中國。

近年來，由於香港民主派遭打壓、新疆維族人遭壓迫，英國與中國之間糾紛爭吵不斷。而倫敦方面跟隨美國阻止中國電信設備巨頭華為參與其通訊網路建設，也引發了北京的怒火。