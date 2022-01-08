美日會談涉台、釣島 中嚴正交涉 傳日加強島國外交堵中

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀6日透過視訊，與日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫舉行美日2+2會談。（美聯社）

美日外長與防長6日召開2+2會談，會後發表聯合聲明，鼓勵和平解決兩岸議題，並重申釣魚台 適用於美日安保條約；中國駐日本 使館發言人對此批評此舉干涉中國內政，中方已提出嚴正交涉，並敦促日方停止炒作涉華議題。另據日媒報導，日本將加強太平洋島國外交，目的是想要圍堵中國。

中國駐日本使館發言人表示，台灣、新疆、香港 等事務純屬中國內政，涉及中國主權和領土完整，不容任何外部干涉，不容外人肆意染指。發言人強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土。中方在涉海問題上的立場是一貫的、明確的，將堅定維護領土主權和海洋權益，同時致力於通過對話協商解決分歧，維護有關海域和平穩定。

發言人並稱，日美同盟作為雙邊安排，應該真正管好自己的事，而不是總想著針對第三方，更不應損害第三方利益。中方嚴肅敦促日方停止利用雙多邊場合炒作涉華議題，不要為中日關係發展製造新的問題。

6日召開的美日2+2安全諮商會談，會談後的聲明特別點名北京在台灣海峽、東海、南海、新疆與香港等地的問題作為，包括強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。美方重申，釣魚台適用於美日安保條約。

此外，據多家日媒報導，日本今年將在吉里巴斯開設大使館，並在法屬新喀里多尼亞開設領事館，不過這一消息目前尚未得到日本官方的證實。一些專家指出，鑑於中國利用貸款在南太平洋島嶼國來佈設軍事據點，美日等國將加強在該地區的外交與軍事存在，以全面抗衡中國。

日本大阪教育大學教養學科名譽教授安部文司（Bunji Abe）表示，吉里巴斯和法屬新喀里多尼亞的戰略位置極其重要。

他指出，吉里巴斯位於太平洋中部。新喀里多尼亞也位於從美國通往澳大利亞的航線上。如果這兩個地方受到中國的勢力操控，對於美、澳、日、台之間的戰略交通是一個很大的威脅。因此為了讓太平洋繼續作為「自由世界的湖泊」，最重要的是將太平洋上的島國與民主國家更加緊密連接。