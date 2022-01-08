中國官媒直擊哈薩克首都 物價飆 華人斷網失聯憂安危

哈薩克國防部大樓門前，部署裝甲車。（取材自環球網）

哈薩克 大規模動亂，造成重大人員傷亡和財產損失，中國多家媒體昨天前進哈國直擊當地現況指出，目前全市斷網，依托網絡的電視信號也中斷、生活必需品價格節節攀升，小道消息滿天飛；當地華人斷網失聯，擔心人身安全隨時受威脅。有專家評估，動亂幕後可能有「操盤人」、「外部勢力的介入毋庸置疑」。

紅星新聞報導，哈國自1日以來，由於液化天然氣價格上漲，多地連續爆發數起抗議活動。然而從4日開始，形勢突然急轉直下，多地接連爆發警民衝突、騷亂事件，導致局面迅速失控並不斷發酵。

生活在哈薩克阿拉木圖市的臧女士表示，「4日晚上我聽到外面一直有叮咚叮咚的聲音，我還以為是廣場上在放煙花禮炮。」她5日一早起床就發現家裡網絡和手機 網絡全部都被中斷了，她趕緊用辦公室的電腦登錄外網，才看到示威遊行 的新聞。

「網絡一直處於斷斷續續的狀態，所有社交軟件都被屏蔽了，只有微信偶爾還能收到文字信息。下午5點，整個阿拉木圖的網絡全部被切斷了，除手機通訊，其他方式都不能聯繫到外界。」臧女士表示，對於身在異鄉的外國人來說，與外界失去聯繫的斷網狀態是最令人緊張和害怕的。

哈國宣布自5日凌晨至19日進入緊急狀態，宵禁時間任何人員不得外出。臧女士說，她現在搬到郊區，門口有年輕人喊著示威遊行的口號，「大家現在都處於人身安全隨時會受到威脅的狀態。」 臧女士表示，這次示威遊行抗議讓當地所有人的新年都籠罩在暴力的陰影中。

中國官媒環球時報記者前進哈國首都努爾蘇丹，也遭遇全國範圍斷網。全市斷網之後的數十個小時內，記者只能通過打電話、發短信的方式與周圍的專家、同行、朋友聯繫，與國內聯絡只能使用中國的手機號發短信，語音通話僅限被叫。

一位來自阿拉木圖的國際問題專家表示，「受疫情拖累，哈國民經濟持續低迷，大批企業倒閉，人們的實際收入不斷減少。然而，包括食品在內的眾多生活必需品的價格卻節節攀升，老百姓的生活質量明顯下降，不滿情緒迅速升高。」相關的小道消息滿天飛。不過幕後是否有「操盤人」，「這就不方便討論了。」

關於事件對哈外交政策的影響，有分析人士指出，此事件或將進一步鞏固哈俄關係。