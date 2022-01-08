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維穩帶路利益？ 習近平挺哈薩克鎮壓 讚揚「有力措施」

中國新聞組／北京8日電
哈薩克騷亂的重災區西南多地形勢不太樂觀，首都努爾蘇丹在嚴格的安防措施下相對平靜。（中新社）
哈薩克騷亂的重災區西南多地形勢不太樂觀，首都努爾蘇丹在嚴格的安防措施下相對平靜。（中新社）

哈薩克鎮壓上街抗議民眾，中國國家主席習近平一改鮮少即時公開關注國際動亂的態度，昨天向哈薩克總統托卡葉夫致口信表示支持「在關鍵時刻果斷採取有力舉措」。外界解讀習近平此舉意在藉強調中哈間的「夥伴」關係，為中國於哈薩克投資的「一帶一路」等建設「維穩」。

部分哈薩克民眾近日以液態瓦斯價格飆漲為由上街抗議引發暴動，總統托卡葉夫將動亂定調為恐攻，俄軍已抵達哈薩克協助平亂。自由亞洲電台報導，對於哈薩克政府授權安全部隊可對抗議者「無預警開槍」，歐盟呼籲克制，美國關注侵害人權，習近平則公開讚揚哈薩克的行動是「有力措施」。

央視新聞報導，習近平昨天向托卡葉夫致口信：「你在關鍵時刻果斷採取有力舉措，迅速平息事態，體現作為政治家的責任與擔當、對國家和人民高度負責的立場。」並強調中方堅決反對任何破壞中哈友好、干擾兩國合作的企圖。

「作為兄弟鄰邦和永久全面戰略夥伴，中方願盡己所能向哈方提供必要支持，幫助哈方度過難關；無論遇到什麼樣的風險和挑戰，中國都是哈薩克值得信賴的朋友和倚重的夥伴，中國人民將永遠同哈薩克人民站在一起。」習近平說。

儘管中國外交部定調動亂是哈薩克「內政」，外媒及學者認為習近平這個口信來得頗不尋常。自由亞洲電台報導，有學者指出，中亞地區爆發示威時，中國較擔心當地「一帶一路」的投資項目，以及這些示威會否繼而引發當地的反華情緒；尤其中國自2013年起在當地推行「一帶一路」以來，已是哈薩克第二大貿易夥伴國。

報導說，2013年9月，習近平訪哈薩克提出共同建設「絲綢之路經濟帶」就表示：「中國和哈薩克是一輩子的朋友。」中國石油天然氣集團曾以50億美元收購哈薩克最大油田卡沙乾油田；2017年促成哈薩克每年向中國出口50億立法米天然氣。據統計，截至2017年，中國對哈薩克累計投資已達428億美元。

報導引述香港國際問題研究所研究員孫超群指出，就這次哈薩克情況來看，中國或擔心有人趁機反華。中國在哈國有許多石油、天然氣、用來發核電的鈾礦等投資，擔心示威會影響在中亞地區資源鏈的供應。

另一個考量可能是擔心哈薩克的不穩定蔓延，且哈薩克境內有許多新疆的維吾爾人。長期關注新疆的人權團體創始人賽爾克堅分析說，如果哈國走向民主，那麼哈國提供給中國的石油氣和天然氣等可能中斷，將造成中國的重大損失。

哈薩克 習近平 投資

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