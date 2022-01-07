北京官威難測、鐵腕政策捉摸不定 美媒：經濟隱憂

中國各種鐵腕政策為長遠發展埋下隱憂。(美聯社)

華爾街 日報首席經濟評論員葉偉平(Greg Ip)撰文指出，中國在經濟欣欣向榮之際，帶著新氣象邁入2022年，卻立即面臨新冠疫情迅速擴大、能源短缺及房市降溫等挑戰，生育率下跌及國際關係緊張則為長遠發展埋下隱憂，讓某些中國觀察家最為擔憂的一點，則是天威難測的各種鐵腕政策。

葉偉平在華爾街日報評論專欄指出，中國展現鐵腕政策的實例，去年包括突然整頓網路補教業，整肅劣跡藝人，對燃燒媒體祭出限制以及加強管控網購公司，但統計數據仍將顯示，中國經濟在去年裡出現紮實成長。

文中寫道，聖地牙哥加大(University of California, San Diego)經濟學者諾頓(Barry Naughton)曾說，中國領導階層一心一意追求的目標，就是經濟成長，重要性超越一切，不過城鄉差距迄今依舊明顯，北京 到目前為止對於改善窮困省份資源只做出少數步驟。

葉偉平指出，中國共產黨缺少讓財富達到重新分配的工具，只好轉而清算有錢企業家，被鎖定的企業主管當中，不少人宣布大手筆慈善捐款，企圖討好北京。

他寫道，中國政府的其他政策也引起矛盾；北京打壓房地產市場，某些用意是為了讓人民住得起房子，結果卻讓房地產開發商為之大亂，影響成長；煤礦供應受到碳排放目標、加強煤礦檢查以及禁止澳洲進口等措施影響，但價格上限的規定導致許多發電廠在煤礦開銷節節高升卻無法轉嫁成本的情況下，黯然關廠。

葉偉平指出，中國雖然沒有選舉，也沒有得以調整失敗政策的各種制度，但自從毛澤東過世以來，卻也發展出獨特的一套修正機制，包括集體決策以及領導階層任期限制，如今任期限制被中國國家主席習近平 打破，權力趨於集中，政策訂定越來越反映習近平的個人判斷，政府其他部門或私人產業再也沒有居中協調的角色。

諾頓便說，習近平對改革的想法就是指揮鏈(chains of command)要縮短，並保持更多模糊空間，政府命令能夠有效傳達，才算是有效率的國家；其他社會存在著許多管道，可以讓彼此矛盾的目標透過協商達成交易(trade-off)，但習近平卻不講這一套，十足展現「我說了就算」。

中國政府持續高度管控手段，葉偉平分析，未來恐將出現兩個層面的風險，除了中國經濟動能可能受到影響，就連全球也受到威脅，中國規模龐大與世界有著各種密切連結，但政策制定卻變得越來越不透明，讓外界捉摸不定，甚至比1970年代更嚴重。