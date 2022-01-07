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中國殲10C戰機首度外銷 售巴基斯坦35至40架

中國新聞組／北京7日電
中國將出售殲-10C戰機給巴基斯坦。（取材自中國軍網）
中國將出售殲-10C戰機給巴基斯坦。（取材自中國軍網）

巴基斯坦軍方5日證實，正向中國購買多用途殲-10C戰鬥機，以應對印度空軍向法國購進的「陣風」（Rafale）戰機。這將是中國殲-10系列戰機首筆出口訂單，也是中方有史以來出口的最先進戰機。外界傳聞巴國購買殲-10C的數量為35至40架，售價約15億美元。

美國之音報導，巴基斯坦陸軍發言人伊夫蒂哈爾（Babar Iftikhar）在記者會上對這項採購案說，「我們的對手（印度）正使用一個又一個的藉口繼續購買最新的裝備」， 「這將導致我們進入購買更多裝備的競賽」，並稱這項軍購案「是提升我們空軍機隊並盡可能獲得最佳科技的步驟」。不過他拒絕說明正向中國購買多少架飛機。

幾天前，巴國內政部長艾哈邁德（Sheikh Rasheed Ahmad）也透露了購買中國戰鬥機一事，並說這些戰機將用作平衡印度部署法國達索公司製造的「陣風」（Rafale）戰鬥機。他並表示，一個中隊的25架中國殲-10戰鬥機將在3月23日參加巴基斯坦獨立日的閱兵活動。

印度於2015年宣布購買36架法國戰鬥機的合同，已有26架「陣風」交付。巴基斯坦和印度自1947年從英國獲得獨立以來已經打三場戰爭，其中兩場是為克什米爾領土爭端而戰。

報導說，中國尚未對向巴基斯坦出售戰機一事正式置評。殲-10是單引擎戰鬥機，軍事自媒體「白狼觀天下」曾報導，從2006年服役以來，中國空軍已經裝備了近500架殲-10C，成為中國空軍數量最多的一款戰機。巴基斯坦準備和中國簽訂35到40架，總值約15億美元。

有分析人士說，巴基斯坦政府近年來與美國的緊張關係，使得巴基斯坦越來越依賴中國這個緊密盟友來增強巴基斯坦的防務。巴基斯坦空軍機隊還包含巴基斯坦與中國聯合生產的「梟龍」（JF-17）單引擎戰鬥機。

棄單土耳其 巴基斯坦改買中國「直10」攻擊直升機

另伊夫蒂哈爾周三並表示，正與中國進行談判購買新型「直-10」攻擊直升飛機。他並證實，已經廢除巴基斯坦2018年與土耳其簽訂的購買30架T-129戰鬥直升飛機的協議。

T-129武裝直升飛機使用美國製造的引擎，美國拒絕批准向土耳其出口引擎的許可，導致這筆據報15億美元的合同被取消。

環球網引述土耳其「國防工業新聞」網站5日報導稱，土耳其總統府發言人易卜拉欣·卡林早前表態稱，「美國阻止了我們向巴基斯坦提供戰鬥直升機。這可能導致招標轉移到中國，而輸家將是美國。」

印度 內政部 英國

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