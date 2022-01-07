將任命事務特使 中國「非洲之角」扮更重要角色

中國國務委員兼外交部長王毅表示，北京 將任命一名非洲之角事務特使，以支持應對安全挑戰的努力，這顯示中國有意在這一熱點地區扮演更重要角色。

非洲之角位於非洲東北部，是東非一個半島，在亞丁灣南岸，向東伸入阿拉伯海。作為一個更大的地區概念，非洲之角包括了吉布地、埃塞俄比亞（衣索比亞）、厄利垂亞和索馬利亞等國家。

媒體報導，中國知名國際問題專家賀文萍指出，中國任命的非洲之角事務特使未來將在非洲之角，提出中方的和平方案與建議，發揮勸談促和的積極建設性作用，支持非洲之角實現長遠和平繁榮。

賀文萍指出，非洲之角戰略地位非常重要，但近年來局勢動盪不安，盤根錯節，其中既有內部原因，也有外部插手，甚至很多原本屬於中東地區的衝突近年也外溢到非洲之角。

據了解，去年蘇丹發生軍事政變，至今餘波不斷，埃塞俄比亞也動盪不安。中國在南蘇丹有巨額石油投資 。此外，索馬利亞伊斯蘭激進武裝勢力頻繁進入鄰國肯亞，血腥襲擊該國平民。中國在肯亞也有大筆投資。

賀文萍表示，中國在非洲之角有大量投資利益等。比如，埃塞俄比亞是中國對外產能合作先行先試的重要國家，中方在當地投資了大量產業園、工業園區等。而吉布地是海上絲綢之路的重要節點。亞吉鐵路是繼坦贊鐵路之後，中國在非洲修建的又一條跨國鐵路。同時，中國在吉布地建有大型海軍基地。賀文萍指出，如果非洲之角亂了，對中國的投資利益等將會構成挑戰與威脅。