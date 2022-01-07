千萬劑疫苗相贈…王毅抵非 中國外長連32年元月到訪

中國外長王毅（左）2022年首訪非洲，與厄立垂亞總統伊薩亞斯（右）會見。（新華社）

中國外長元月初又走訪非洲了！中國外長王毅 當地時間5日抵達非洲東北角的厄利垂亞後表示，中國外長已連續32年年初首訪非洲，這彰顯中非團結合作，也表明中國外交始終站在發展中國家一邊。王毅6日在抵達肯亞時還宣布中國將再向肯亞提供1000萬劑新冠疫苗 抗疫。

北京在1971年取代中華民國進入聯合國 ，是靠著多數非洲與中南美洲國家在聯合國大會上的「票票等值」投票下進入的，北京謹記「非洲兄弟把中國抬進聯合國」的感恩歷史，每年年初其外長必定首訪非洲。

新華社報導，厄立垂亞是此次王毅非洲行首個國家；王毅在會見厄國外長奧斯曼時表示，中國將始終站在非洲兄弟一邊，中國在聯合國一票始終屬於發展中國家。

奧斯曼表示，厄中確立戰略夥伴關係將推動雙邊關係達到新高度，厄方完全贊同習近平主席提出的「九項工程」倡議，願同中方對接落實合作框架規畫，加強基礎設施、港口、工業園等領域合作，將合作意願轉化為現實成果。厄方堅定奉行一個中國政策，會談後，雙方簽署中厄兩國外長聯合聲明。

另外，王毅於6日抵達肯亞時表示，中國將任命外交部非洲之角事務特使。王毅說，非洲之角地理位置獨特、發展潛力巨大，但近年來熱點地區持續升溫，地區衝突不斷，時而爆發衝突對抗，這種現象再也不能持續下去了。為支持非洲之角實現長遠和平繁榮，中國將任命外交部非洲之角事務特使，為這一目標提供必要支持。

王毅還表示，世界正面臨Omicron新一輪衝擊，作為非洲的朋友，中國絕不會袖手旁觀，大批疫苗正在跨越山海，源源不斷地運往非洲。中國將再向肯亞提供1000萬劑疫苗，中國將與非洲兄弟姐妹站在一起，與非洲攜手徹底戰勝疫情。

厄利垂亞總統伊薩亞斯表示，厄方堅決反對外部勢力在地區製造社會分裂和民族矛盾。薩亞斯駁斥所謂中國「債務陷阱」論，強調中國從未干涉別國內政，是非洲不可或缺的真正發展夥伴，期待中國在非洲和平、發展的進程中發揮更大作用。

自1月4日起，王毅在4天內跨越非亞兩大洲，訪問厄利垂亞、肯亞和科摩羅三個非洲國家，以及馬爾代夫和斯里蘭卡兩個南亞國家。