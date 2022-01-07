上千日人報名遊新疆 中國領館不滿負面報導 拒日媒同行

不滿日媒對新疆負面報導，中國駐大阪總領事館決定招募新疆旅遊行程，不讓日媒同行。（新華社）

中國駐大阪總領事館近日招募日本 民眾前往新疆 旅遊，1個月內累積1028名日人報名。由於不滿日媒過去一段時間對新疆的負面報導，中國駐大阪總領事館決定，這次行程拒絕日媒同行。

據環球時報報導，中國駐大阪總領事薛劍5日表示，在2021年12月2日到31日招募期間，累積超過千人報名，彰顯出日本民眾對新疆之行的極大興趣和熱切期待。新疆之行何時得以成行取決於疫情 情況，為在疫情平息後早日實現訪問，領事館將繼續做好今後的準備工作。

薛劍指，新疆是個好地方。然而，近些年來，關於新疆的誣衊和謊言層出不窮，引起了極大的誤解，極大地損害了新疆和中國的形象。邀請日本民眾在疫情結束之後赴新疆旅遊，旨在增進相互理解，歡迎更多人士去新疆走走看看。

有日本網民感嘆道：「沒想到在如此短的時間內報名人數就突破千人，真厲害。」。對於行程拒絕日媒同行，日本網民認為，「有些商業媒體為了博眼球故意歪曲報導新疆，去當地也寫不出客觀公正的報導」；「戴著有色眼鏡的『採訪』毫無意義」。

據了解，中國駐大阪總領事館去年12月2日就發布了招募訊息，一些日本網民擔心赴新疆旅遊是「單程旅行」，「旅行中可能會被監視」，中國總領事館隨後回應，屆時訪問全程公開透明，大家不用擔心。

領館消息特別提到，該次旅費原則上由參加者自行負擔。如確實需要大阪領事館提供資金援助，需提出書面申請。此外，鑑於部分日本媒體迄今為止發表大量關於新疆的惡意報導，此次旅遊不考慮安排日本媒體同行，參加者可通過自媒體發布見聞訊息。如有無論如何想要同行採訪的媒體，可提出書面申請，領事館將視情況做出判斷。

對於近年來一些國家對新疆人權的質疑，中國官方曾回應指出，過去幾年，已有來自100多個國家和地區的超過1000名外交官和記者進入新疆。中國外交部也指出，新疆根本不存在「種族滅絕」。